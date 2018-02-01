BFG分析：亞馬遜為全球最具價值品牌 台積電榮獲第 213 名

據「品牌金融國際」(Brand Finance Global 500，BFG) 顧問公司的年度分析顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 的品牌價值達 1508 億美元，較去年的分析提升了 42%，榮獲今年的榜首。蘋果 (AAPL-US) 品牌價值成長了 37% 來到 1463 億美元，而谷歌 (GOOGL-US) 也成長了 10% 至 1209 億美元。

台灣公司上榜的有第 213 名的台積電 (2330-TW)、第 319 名的中華電信 (2412-TW)、第 382 名的富邦 (2881-TW) 人壽、第 463 名的國泰 (2882-TW) 人壽，為台灣爭光。

報告顯示，前 10 名的其他品牌分別為韓國的三星 (005930-KR)、臉書 (FB-US)、AT&T (T-US)、微軟 (MSFT-US)、Verizon (VZ-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、及中國工商銀行 (601398-SH)。

BFG 執行長 David Haigh 認為亞馬遜的品牌力道可促使它無界限的進入各個領域，預測亞馬遜還會無邊界的成長其業務範圍。亞馬遜週三 (31 日) 股價收盤上漲 0.91% 來到 1450.89 美元。

BFG 全球品牌價值表 / 圖：BFG