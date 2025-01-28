藥華藥衛冕生技市值王 預計Ropeg今年陸續取得ET藥證
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-28 10:40
藥華藥 (6446-TW) 龍年衛冕生技族群市值王，以龍年封關日收盤價 687 元計算，市值達 2344 億元，旗下新藥 Ropeg 擴大適應症至原發性血小板過多症 (ET)，全球多國多中心第三期臨床試驗主要評估指標達標，預計今年可以陸續取得各國藥證。
藥華藥旗下自主研發的 Ropeg 作為治療紅血球增多症 (PV) 新藥，目前已獲得全球約 40 個國家藥證，自 Ropeg 上市以來，全球銷售穩步成長，也帶動 2024 年全年營收達 97.8 億元，年增 91.5%，寫下歷史新高紀錄。
Ropeg 除作為治療 PV，藥華藥也將適應症擴大至 ET，且全球多國多中心第三期臨床試驗結果於 1 月初公布，主要評估指標達標，預計今年開始陸續申請各國藥證，包括美國、日本及中國等國家，目前正積極布局行銷前準備，有望成藥華藥未來營運的第二引擎。
另外，生技族群龍年市值前五名，藥華藥兔年封關時的市值為 1053 億元，今年市值達 2344 億元，穩坐市值王寶座；康霈 *(6919-TW) 躍居第二名，市值達 1070.7 億元；保瑞 (6472-TW) 則被康霈 * 擠至第三名，市值 829.7 億元；美時 (1795-TW) 位居第四名，市值 686 億元；而順藥 (6535-TW) 則以 400.5 億元，位居生技類股市值第五名。
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