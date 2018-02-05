石油業資深顧問警告：每當多頭遠超空頭 油價總會大幅回調

摘要：Art Berman 認為，OPEC 減產大幅推高油價，也迫使 WTI 曲線結構從 Contango 變成 backwardation，這是強烈的上漲信號。歷史證明，在這種環境裡，若出現嚴重逼空，則創紀錄的凈多頭部位就可能觸發一場大幅回調。

美國原油出口可能改變了全球原油定價規則，但這並不意味著過去使用的定價公式不再適用了。

WTI 油價上個月終於站上 70 美元關口上方，是三年來首次，這是投資者期盼已久的再平衡終於到來的最強烈信號。具有 40 年石油開採和生產行業經驗的石油地質顧問 Art Berman 認為，油價會繼續走高：

雖然油價自 6 月以來幾乎翻了一倍，但僅是行至中途，還有很長的路可以走，因為全球經濟正加速復甦，產油國聯合減產對油價的提振作用大過美國和加拿大原油出口增加的負面影響。

在美國 MacroVoices 節目裡，他解釋了為何他認為油價會繼續攀升，以及自從 2014 年以來，OPEC 應對北美頁岩油與日俱增的威脅是如何引導了石油市場的走向：

通過削減產量，OPEC 已經將 WTI 原油期貨結構從期貨升水 / 現貨貼水（Contango）轉變成了期貨貼水 / 現貨升水（backwardation） ——這是油價將進一步上漲的強烈信號。

他表示，雖然原油市場現在並非由基本面主導，而是一個投機市場。但最終，事情必須回歸基本面：

基本面告訴我，當前的價格上漲基於完全理性的理由，這與去年初的情況相反，當時 OPEC 減產還只是個預期。

所以，我們正目睹一場強勁而持續的油價上漲趨勢，它始自於去年 2 月，如今已經有一年時間了。我認為這種趨勢將繼續下去，除非我看到足夠的數據表明價格漲幅將收窄，或者去往相反的方向。

正如 Art Berman 所說的，油價正逼近五年均值水平。他的模型顯示，若庫存進一步減少 1000 萬桶，WTI 就應當觸及每桶 70 美元至 75 美元。

他的原油定價模型有一個獨特的方法，他沒有直接使用 EIA 的庫存數據，而是將其與去年同期的數據作對比，從而計算出一個經過調整的數值，將其納入定價模型。他的模型顯示，美國原油庫存已經回落到五年平均水平。

華爾街見聞提及，就在同一周，高盛也在研報中喊出了「油價半年內有望突破 80 美元」。高盛認為，即便原油庫存恢復至長期平均水平，OPEC 也將繼續減產，而美國頁岩油產商將無法滿足所有的需求增幅。

高盛在上周的研報中拿出了全新的 "3R's" 理論：再通膨 (Reflation)、再槓桿化(Releverage) 和再趨同(Reconvergence)。高盛認為，全球原油市場已經實現再平衡，未來在再通膨、再槓桿化和再趨同形成的正向反饋中，包括原油在內的大宗商品價格將進一步上升。

但與此同時，Art Berman 還警告稱：

正如三年前油價暴跌以來市場上發生的很多事情一樣，這一次（定價）規則不一樣了。在過去幾年，每當多頭倉位大幅多於空頭倉位之時，市場總會出現回調。如果市場出現了嚴重的逼空行情，創紀錄的 WTI 凈多頭部位就可能觸發一場大幅調整。

截至目前，WTI 多頭倉位與空頭倉位的比例是 12:1。

至於背後的原因，Art Berman 認為是：那是因油價曲線而引發的情緒波動期。

在 Art Berman 看來，油價曲線的改變正是源於 OEPC：

OPEC 在 2016 年 11 月制定了減產計劃，當時油價大概在 43 美元 / 桶。當我做這張圖表的時候，油價是 66 美元。這上漲的 23 美元要歸功於 OPEC 嗎？我認為是的。

OPEC 減產的用意是使庫存恢復到五年均值。他們的行為造成的結果是迫使油價曲線結構發生了改變，變成了期貨貼水 / 現貨升水（backwardation），即現貨價格高於期貨價格，近月合約價格高於遠月合約價格。

Art Berman 製作的數據圖顯示，去年 9 月，原油市場結構很清晰地呈現出期貨升水 / 現貨貼水（Contango），到了 10 月就變得模糊了，可能是輕微的期貨貼水 / 現貨升水（backwardation）結構。到了 11 月、12 月就再次清楚起來，市場毫無疑問進入了 backwardation 結構。

接下來，Art Berman 談到了一個大宗商品貿易商中最具說服力的「陰謀論」之一：OPEC 有意在幾年內壓低油價，以提高頁岩氣生產商的對沖成本。

當然，這是一個相當複雜的問題，畢竟除了 OPEC 的領導層之外，沒人知道他們的真正策略是什麼。不過，鑒於去年美國原油產量飆升了 10%，如果 OPEC 真的使用了這種策略，那麼至少它並不是那麼成功的。

在 Art Berman 看來，OPEC 可能在 2014 年底選擇放任油價變動，因為他們不想重複 1982 年的錯誤——當年，OPEC 產油國大規模減產，由此損失了很大一部分創匯收入，以及市場市佔率。所以三年前他們不再對價格施加影響力。OPEC 秘書長當時也說：「我再也不會犯那樣的錯誤了。」雖然八十年代犯錯誤的人並不是他。

所以，這種情況是可能存在的。但我認為更重要的是他們的獲利動機。如果能在一段相對短暫的時間內保留相對小一些的產量， 就能扭轉整個局面，那麼就可以賺錢了。

諮詢公司 Rystad Energy 發布的最新統計數據顯示了所有美國主要頁岩油生產商的套保盤的部位情況。Art Berman 說，「雖然從 Anadarko 到 Pioneer 石油，有些公司確實已經完全不做風險對沖了，我不記得具體的數據，但至少有 75% 的公司還在做套保避險。」

Art Berman 拒絕評論為何上周 WTI 和 Brent 油價價差從之前的明顯擴到變成了大幅收窄，但這很有可能是個套利問題：

二者的價差最大曾觸及 7.24 美元。如果能在國際市場通過出售原油比在國內銷售能多賺 5 美元、6 美元或者更多，那麼我們就可以稍微打折，以便吸引國際客戶來買我們的原油，而不是買其他國家供應商的貨。就算是打折，也比我們在美國市場出貨賺得多一些。

所以，套利才是關鍵。下圖是兩周前的，有點滯後，它顯示上周 WTI 和 Brent 價差明顯收窄，變成了 2.5 美元至 2.75 美元。

究竟是什麼讓 Brent 油價下跌導致其與 WTI 油價的價差變小，現在還很難講。但 Art Berman 相信，一條新的輸油管道把美國的輕質原油從貝肯頁岩油區（Bakken）直接運送到田納西州的新建煉廠，加大了美國出口，把更多買家從國際對手那邊吸引了過來。

但與石油市場上的許多事情一樣，Art Berman 說，仍處於萌芽階段的美國石油出口未來的前景將是有限的，但仍將在國際和國內發揮重要作用。隨著油價繼續攀升，這些問題很可能在未來幾年出現。

『新聞來源／華爾街見聞』