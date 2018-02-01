油價上漲業績夯 殼牌2017年獲利增逾1倍

石油巨擘殼牌 (Royal Dutch Shell) 週四 (1 日) 公布 2017 年第 4 季財報，獲利季增 140%，達 43 億美元，使 2017 全年獲利來到 160 億美元，較 2016 增逾 1 倍。

殼牌 2017 全年獲利 160 億美元，年增近 120%，創 2014 年以來新高。殼牌表示，帶動獲利成長的原因，包括國際油價走揚與組織轉型。

財報資料顯示，殼牌第 4 季獲利達 43 億美元，季增 140%，表現優於分析師預估的 42.4 億美元。

2017 年，殼牌的現金流大幅增加，主因在於削減成本，以及 2016 年收購天然氣巨頭 BG Group 所致。

殼牌執行長 Ben van Beurden 透過聲明指出，「我們秉持嚴謹紀律和充足信心，邁入 2018 年，並努力創造獲利。」

殼牌第 4 季原油和天然氣產量，從第 3 季的 365.7 萬桶，增至 375.6 萬桶；全年表現方面，受出售資產影響，年產量下滑 4%。

近期布蘭特原油價格攀升，一度達到每桶 70 美元的 3 年高點。

布蘭特原油價格，已連續 5 個月走揚，1 月均價為 69 美元左右，但分析師研判，第 1 季之後，漲勢恐難延續。

信評機構 CRISIL 研究部門主管 Rahul Prithiani 指出，受美國增產影響，2018 年油價會落在每桶 62 至 67 美元之間。

石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。

然而，Interfax Energy 能源公司旗下 Global Gas Analytics 的分析師 Abhishek Kumar 認為，市場供需會在 2018 年取得平衡，減產協議不太可能延續到 2019 年。