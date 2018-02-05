美產量穩步攀升 國際油價應聲跌

美國原油產量穩步攀升，讓石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國的減產協議，效果大打折扣，週一 (5 日) 國際油價走跌。

美東時間週一凌晨 3 點 30 分，西德州中級原油期貨下跌 60 美分 (0.9%)，至每桶 64.86 美元；布蘭特原油期貨也下跌 64 美分 (近 1%)，至每桶 67.94 美元。

上週，西德州中級原油期貨跌約 1%，布蘭特原油期貨重挫 2.8%，主因正是美國原油增產。

能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 上週五發布報告指出，新增的 6 座石油鑽井平台，使總量達到 765 座，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

自 2016 年中以來，美國原油產量已大增近 20%。

官方數據顯示，美國原油產量上週達到每天 991 萬桶，創 1970 年初以來最高紀錄，直逼沙烏地阿拉伯、俄羅斯等「領頭羊」產油國水準。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。

其他能源交易方面，汽油期貨下跌 0.3%，至每加侖 1.861 美元；加熱用燃油下跌 0.9%，至每加侖 2.034 美元。

天然氣期貨上漲 2.2 美分 (0.8%)，至每百萬英熱量單位 (mmbtu) 2.868 美元。