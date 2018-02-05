全球AI夯 元大投信將攜手歐洲勢拓發展亞洲第一檔AI ETF

元大投信再度攜手歐洲龍頭指數公司之一勢拓 (STOXX)，今 (2018) 年在指數化產品合作上將邁向未來前景看俏的 AI 人工智慧新領域，可望成為亞洲第一檔 AI ETF 產品。

元大投信在 2016 年與勢拓合作發行元歐洲 (00660)ETF、2017 年攜手日本 Smart Beta 產品領導品牌三菱 UFJ 信託銀行，發行元大亞太優質高股息 100 指數基金，今年把 ETF 產品觸角跨到 AI 領域。



元大投信總經理劉宗聖表示，自 2016 年開始關注國際市場已有發行 AI 人工智慧、自動化與機器人相關 ETF 產品，認為中長期此一相關產業將成為市場主流之一，因此，去年受歐洲勢拓 (STOXX) 指數公司到其瑞士蘇黎士總部參訪，並介紹其與全球主要 ETF 發行商之一 iShares 合作發行 4 檔主題式 ETF，包含機器人與自動化、數位創新、人口老化、醫療創新等主題式 ETF 介紹，其中機器人與自動化 ETF 規模在 2017 年更呈現翻倍上漲，根據 iShares 資料顯示至 2017 年底規模達 18.5 億美元，顯示市場資金看好此趨勢，明顯湧入。

劉宗聖指出，台灣 ETF 產品的發行，近一年不僅多有領先大中華市場發行的情況，如槓桿 / 反向型 ETF，甚至領先亞洲市場，如元大美債 20 年 ETF(00679B) 規模為亞洲同類型產品第一，因此，未來元大投信與 STOXX 合作發展 AI 相關產品，預期也有機會掀起熱潮。

AI 人工智慧應用在金融業上，不論事前台發行產品、中後台的產品管理、營運等，皆有機會可以運用，中長期 AI+Fintech 更可望改變並顛覆資產管理業的發展，去年底元大投信正式推出 ETF AI 智能投資平台，就是希望運用金融科技的發展與技術成熟，建構此一平台，提供 ETF 投資人基本的知識教育、進階的投資策略與建議、以及 ETF 指數地圖與相關總經資料，希望投資人可以善用此一平台，皆能透過此一系統獲取所需要的相關資訊。

劉宗聖認為，歐洲勢拓指數公司是歐洲主要指數公司之一，對於台灣市場的發展以及 ETF 市場教育相當重視，過去二年陸續合作發行最具代表性的歐洲 STOXX 50 指數 ETF、以及合作發行 Smart Beta 產品之後，未來希望將其在歐洲與 iShares 合作發行自動化與機器人 ETF 的產品經驗，可以引進台灣，提供台灣投資人跟上國際產業發展趨勢浪潮的投資工具。