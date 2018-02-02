高盛：買入能源股 原油再平衡已經快達成了

買入能源股，原油再平衡已經快達成了

（高盛）

1、在大背景下高盛認為在全球原油需求上行（Demand）、現有生產者紀律（Disipline）以及海外產油國生產中斷（Disruption）三者的綜合推進下，原油市場已經顯示出再平衡跡象：OECD 原油庫存至 2017 年底已經大幅下跌；原油的相關強勁需求有望持續到 2019 年；俄國 / OPEC 的原油增產克制；包括委內瑞拉的非自願產油中斷將繼續持續。高盛預計原油市場將在 2018-2019 年完成再平衡過程，其上調原油價格預測值，美油 2018 年 2 季度價格看多至 75.5 美元。

（高盛預測細節）

2、在能源股方面，高盛認為能源股已經縮減了其與其他板塊之間公司回報 / FCF 的差距。今年以來能源股的表現已經大大好轉，XLE（能源精選基金）今年以來已經上漲 7%，這與標普的漲幅一致（去年則下跌 23%）。

3、同時高盛認為 4 大驅動因素將顯著改善油氣股的基本面：投資者中期的宏觀前期更為樂觀；自由現金流收益加強；資本高效的增長與強勁的企業回報；企業將有能力增加低成本資源。

4、高盛認為相關的個股營收 / EBITDA 增長有望進一步增長（即便 19 年油價不再增長）。

5、基於在頁岩方面資本利用的有效性及可能的營收及 FCF 變化，高盛推薦包括 EOG、RSPP、WPX 等 9 支個股。

高盛投資建議：

WPX 目標價格: 21 美元

EOG 目標價格: 151 美元

RSPP 目標價格: 56 美元

ANDV 目標價格: 139 美元

CVX 目標價格: 148 美元

NEE 目標價格: 177 美元

OXY 目標價格: 99 美元

SU 目標價格: 45 美元

WMB 目標價格: 41 美元

數位貨幣可能會給輝達營收帶來波動

（高盛）

1、高盛將輝達移除其確信買入名單，主要考慮公司股價增長過猛以及數位貨幣可能給公司帶來的營收波動。

2、從漲勢上看，自從高盛 2016 年 12 月 20 日將公司加入名單，輝達已經上漲了 134%（同期費城半導體指數上漲 48%），而今年以來公司股價已經飆漲 27%（費城半導體指數上漲 18%。）

3、公司的長期驅動因素（數據中心等）已經在暴漲的股價中得到充分的反應。由任天堂遊戲公司 Nintendo Switch 產品帶來的需求增加及數據中心業務的營收轉折，市場對輝達公司 2018/2019 年的營收預測自 2016 年 12 月以來已上調 20%/25%，

4、在短線驅動方面，數位貨幣挖掘業務可能對公司的營收帶來波動性，進而影響公司股價。近期來看，以太幣的價格將決定英偉達的 GPU 銷售收入，而長期將受到以太幣向所有權制度轉變（算法需求將大幅下降），新的加密貨幣出現的影響，這加大了輝達公司相關銷售收入的不確定性。

5、將輝達從高盛買入名單中剔除，但仍然維持公司買入評級。公司將在 2 月 8 號公布 4 季度財報，受加密貨幣和數據中心相關需求的推動，預計公司營收能達到甚至超過之前預期。整體預計 4 季度營收達到 27.9 億美元，年增率增長 29%，而今年 1 季度收入相比上年第四季將下降 10%，「挖礦」相關收入也將有所下降。

6、同時，輝達公司將在今年 5 月 26-29 日舉行一年一度的 GPU 技術大會，屆時公司 CEO 將在會議上介紹新的產品和戰略夥伴。而且，預期公司管理層在分析師日將更新數據中心的長期戰略，介紹自動化技術的進展情況。

高盛投資建議：

將輝達從確信名單中移除，維持買入評級

目標價：281 美元

發改委再提反壟斷降費，對港口板塊基本面真實影響幾何？

（摩根大通、摩根士丹利）

1、2017 年 11 月，發改委對港口展開反壟斷調查，市場謹慎情緒濃重。發改委如今第二次發聲，按照調查的有關要求，大連港、廣州港、深圳港東部鹽田港區和西部蛇口、赤灣港區均從 2018 年起，調降進出口集裝箱裝卸作業費。摩根大通認為消息公布之際股價短期還會被拖累，但主要是市場情緒，對個股基本面影響有限。

2、其實，反壟斷調查中要求的進出口集裝箱裝卸費與港口營運商向航運公司收取的費用（即有效 ASP，決定港口業務收入水平）是兩個概念，後者由交易雙方協商產生。實際上，港口現在的實際收費不僅低於政策調整前的集裝箱裝卸費率，也同樣低於政策調價後的綜合費率。根據摩根大通的調研，西部蛇口、鹽田港、大連港和上海港都是如此。所以，對港口營運商來說，調價實際影響很小。預計短期內，港口也不會提高收費。

3、摩根大通依然維持對招商局港口的買入評級，基於公司青海業務將釋放價值，還有海外業務增速強勁。

4、由於政策的不確定性，摩根士丹利預計港口板塊估值將持續偏低。

摩根大通投資建議：

招商局港口（0144.HK）評級：買入目標價：31 港元

油價上漲預期中期利空三大航空 H 股，東航被調為賣出評級

（高盛）

1、高盛認為去年九月開始，航空板塊 H 股股價反映出市場對 2018-2019 財年的過度樂觀。包括京滬線等重要商務航線全價票總量提升，但高盛預測國內需求增速將放緩，且航空公司競爭仍然很激烈。

2、高盛調低東航評級，維持國航和南航中性和賣出評級，其最大的催化劑是油價上漲預期。預計 2017 年第四季至 2018 年第二季，航空公司會遭遇成本上升壓力，且短期並沒有對沖成本壓力的準備，成本上升傳導到票價端實則需要一段時間。

3、不過，高盛預計成本升高能夠傳導至票價，未來三年給收入一定貢獻，抵消一部分成本壓力。目前，航空公司只能從國際航線收取附加費，國內航線附加費在 2015 年 2 月被民航局暫停。據中國民航部門，如果燃油噸價漲至 5000 元，燃油附加費可能會復征。

高盛投資建議：

中國國航（0753.HK）評級：中性

目標價：10.15 港元

中國東方航空股份（0670.HK）評級：賣出

目標價：5.5 港元

中國南方航空股份（1055.HK）評級：賣出

目標價：5.95 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』