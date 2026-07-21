鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 17:10

2026 年以來，微軟 (MSFT-US) 股價表現相對疲軟，市值已蒸發約五分之一，成為今年表現最差的大型科技股之一。儘管 Azure 雲端業務與 AI 事業持續擴張，但投資者對於龐大的資本支出尚未反映在股價上感到受挫。

微軟股價陷修正僵局 美銀選擇財報前逆勢加碼(圖:shutterstock)

然而，在微軟即將於 7 月 29 日發布財報前夕，美國銀行卻選擇逆勢加碼，展現強烈看好態度。

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美銀分析師 Tal Liani 在最新的預覽報告中，維持對微軟「買入」的評級，並將目標價訂在 500 美元。

Liani 指出，微軟目前的交易價格約為其 2027 年預期收益的 19 倍，遠低於五年平均值的 29 倍。他認為，目前的股價落差反映了市場對短期資本支出的焦慮，而非公司基本面出現問題。目前市面上約 95% 的分析師皆給予微軟「買入」評級，顯示專業機構對其長期前景仍具信心。

投資者最關心的數字莫過於 Azure 的營收增長。微軟先前預估增長率將落在 30% 到 40% 區間的中高段，而美銀預測將達到 39-40%。Liani 認為，Azure 的成長率必須維持在此水準，否則市場對 AI 投資報酬率 (ROI) 的疑慮將會加深。

目前微軟面臨的主要挑戰並非需求不足，而是供應受限，隨著威斯康辛州等地的資料中心投入經營，積壓已久的訂單有望加速轉化為實際營收。

微軟 2026 財年的基礎設施投資預計將達到 1,900 億美元，主要用於建置 AI 算力所需的硬體與資料中心。這筆龐大的支出雖然會導致自由現金流短期內大幅下降，但美銀認為這是微軟將短期現金轉化為長期產能的必要策略。

此外，企業端對 Copilot AI 助手的採用率也是關鍵指標。上季 Copilot 付費席位已突破 2,000 萬個，若本季能持續增長，將證明 AI 已開始從基礎建設階段邁入實質營收貢獻階段。