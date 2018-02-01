重返70美元？美庫存下滑 國際油價走揚

美國能源情報署 (EIA) 報告顯示，汽油、蒸餾油需求大增，導致美國原油庫存下滑；消息一出，帶動週四 (1 日) 國際油價走揚。

美東時間週四凌晨 3 點 50 分，西德州中級原油期貨上漲 2.4 美分 (0.4%)，至每桶 64.97 美元；布蘭特原油期貨漲 12 美分 (0.2%)，至每桶 69.01 美元。

不過，EIA 報告也提到，上週美國原油供應量增加 680 萬桶，是近 11 週來首次成長。

EIA 報告稱，美國原油產量以每天 4 萬 1,000 桶的幅度增加，目前已達到日產量 991.9 萬桶水準，創 70 年代初以來最高紀錄，和沙烏地阿拉伯不相上下，僅次於俄羅斯 (2017 年平均每日 1,098 萬桶)。

石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價，原定結束時間為 2018 年底，如今可能「加碼」延長至 2019 年。

近期，分析師與貿易商皆示警，美國頁岩油增產，極可能對減產協議的效果，造成負面影響。

布蘭特原油價格，已連續 5 個月走揚，1 月均價為 69 美元左右，但分析師研判，第 1 季之後，漲勢恐難延續。

信評機構 CRISIL 研究部門主管 Rahul Prithiani 指出，受美國增產影響，2018 年油價會落在每桶 62 至 67 美元之間。

其他能原交易方面，汽油期貨上漲 0.3%，至每加侖 1.900 美元；加熱用燃油上漲 0.4%，至每加侖 2.073 美元。

天然氣期貨下跌 5.8 美分 (2%)，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.937 美元。