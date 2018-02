布拉德斯科銀行公佈2017年第四季度業績

聖保羅 2018 年 2 月 2 日電 / 美通社 / -- 布拉德斯科銀行 (Bradesco) (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD)2017 年的主要業績數據如下,包含自 2016 年 7 月 1 日起整合 HSBC Bank Brasil S.A. 及其子公司(HSBC Brasil) 的數據:



1. 2017 年經常性淨盈利為 190.24 億雷亞爾(較上年同期的 171.21 億雷亞爾增長 11.1%),相對應的每股盈利為 3.13 雷亞爾,調整後平均股東資金回報率為 18.1%。







2. 經常性淨盈利包括來自金融活動的 134.90 億雷亞爾(佔總額的 70.9%%),以及來自保險、退休金計劃和融資債券業務的 55.34 億雷亞爾(佔總額的 29.1%)。







3. 截至 2017 年 12 月 31 日,布拉德斯科的市值達到 2005.21 億雷亞爾,按年度上漲 24.7%。







4. 截至 2017 年 12 月,總資產達 1.298 萬億雷亞爾,較上年同期增長 0.4%。平均總資產回報率為 1.5%。







5. 截至 2017 年 12 月,擴大後貸款組合為 4929.31 億雷亞爾,較上年同期下降 4.3%。個人貸款總計 1754.69 億雷亞爾(較上年同期增長 2.0%),公司貸款總計 3174.62 億雷亞爾(較上年同期下降 7.4%)。







6. 管理的資產總額達 1.987 萬億雷亞爾,較上年同期增長 4.3%。







7. 截至 2017 年 12 月,股東權益共計 1104.57 億雷亞爾,較上同期增長 10.0%。根據審慎合併原則計算的巴塞爾協議 III 比率為 17.1%,其中 13.1% 屬於一級資本。







8. 2017 年支付和預先分配給股東的股東股權利息共計 72.04 億雷亞爾,其中 23.84 億雷亞爾以月息和中期利息方式支付,另外 48.20 億雷亞爾已預先分配。







9. 淨利益盈利的生息部分為 627.75 億雷亞爾,較上年同期下降 0.5%。







10. 截至 2017 年 12 月,逾 90 天未償還款項的拖欠比率為 4.7%(較上年同期下降 0.8 個百分比)。







11. 不計金融資產減值的影響,2017 年 12 月的營業效益比率 (ER) 為 40.8%(上年同期為 38.9%)。







12. 2017 年已收取之保費、退休金計劃供款和融資債券收益總計 762.89 億雷亞爾,較上年同期增長 6.8%。技術準備金為 2466.53 億雷亞爾,較上年同期增長 10.4%。







13. 2017 年信息技術投資共計 60.37 億雷亞爾。







14. 已支付或用作準備金的稅項與供款(包括社保)共計 315.84 億雷亞爾,其中 155.48 億雷亞爾是預扣或者從協力廠商收取的稅款,另外 160.36 億雷亞爾則來自布拉德斯科集團的業務活動,相當於經常性淨盈利的 84.3%。







15. 2017 年,布拉德斯科在其現有的資源精簡過程中優化客戶服務網絡,旨在不斷改善和提升客戶服務。目前,公司在巴西擁有龐大的客戶服務網絡,包括 73,474 個客戶服務點(服務網點)、4,749 個分行、3,899 個服務中心(服務網點)、放置在其經營場所的 928 台自動櫃員機 (ATM)(電子服務網點)和 38,708 個布拉德斯科快速服務站(代理商)。公司還提供 35,590 臺布拉德斯科自動櫃員機以及 21,259 台 Banco24Horas 網絡自動櫃員機。







16. 2017 年員工薪酬、開支和福利共計 168.74 億雷亞爾。支付給布拉德斯科集團員工和其受養人的社會福利共計 46.38 億雷亞爾,而教育、培訓和發展計劃的投資總額為 1.70775 億雷亞爾。







17. 這一時期獲得的主要獎項和榮譽:







‧ 獲得最多「最佳員工管理獎」 (Best in People Management) 的企業(由《經濟價值報》的 Valor Carreira 評選)



‧ 在《Top of Mind》調查報告中被評為巴西人心目中最現代化的私營金融機構(《Folha de S. Paulo》報紙評選)



‧ 在綜合排名中位列第一,「最具創新 IT 技術應用公司百強」獎獲得者(IT Mídia 聯合普華永道 (PWC) 評選)



‧ 銀行和保險類別 2017 年 IT 領導者獎得主,連續第二年在 2017 年 IT 領導者百強榜單中排名第一(Computerworld 發佈的第 17 份榜單)



‧ 被評為巴西最佳批發和多市場基金管理公司(《Exame》雜誌基於 Getúlio Vargas Foundation 開展的調查報告評選)



‧ 是入選「Valor Grandes Grupos」榜單的最大私營集團(《價值經濟報》(Valor Economico) 評選)







布拉德斯科集團全面致力於巴西的社會經濟發展。該銀行在制定指導方針和策略時,著眼於結合最佳的企業可持續發展實踐,在充分考慮到各地區環境和發展潛力的前提下,促進該集團創造長期的共同價值。為了加強這種定位,布拉德斯科嚴格遵守全球公認的商業計劃,例如全球盟約 (Global Compact)、可持續發展目標(SDG)、赤道原則(Equator Principles)、國際碳排放信息披露項目(CDP)、責任投資原則(PRI)、溫室氣體協議計劃(GHG Protocol Program)(巴西溫室氣體排放計劃)和 Companies for Climate Change(EPC)。董事局透過可持續發展委員會對可持續發展審議進行監督。該集團卓越的業務管理水準目前獲得了主要可持續發展指數的認可,這些指數包括紐約證券交易所(New York Stock Exchange) 的道鐘斯可持續發展指數 (DJSI)- 全球和新興市場,以及 B3 的可持續發展企業指數(ISE) 和碳效評級指數(Carbon Efficient Index, ICO2)。







Fundacao Bradesco 61 年前推出了一項廣泛的社會與教育計劃,在巴西經營 40 間學校。2017 年,約 96,754 名學生受惠於 6.24359 億雷亞爾的預算:基礎教育(從幼稚園到高中和高等職業技術教育)、青年和成人教育以及注重創造就業和收入的初級和繼續職業培訓。除了免費獲得優質教育外,超過 42,000 名參與基礎教育的學生還可獲得校服、學習用品,膳食以及醫療及牙科服務。608,000 名學生受益,他們透過網上學習門戶網站 Escola Virtual(虛擬學校)接受遠端教育 (EaD),學生們至少完成了 90 多門遠端教育課程中的一門,還有 15,101 名學生正透過與該計劃合作,參與到 Educa+Ação 計劃和技術課程等項目和行動中來。











『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』