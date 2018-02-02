復星醫藥(02196-HK)組合資公司拓大健康AI技術

復星醫藥(02196-HK)公布，附屬公司美中互利北京公司、禪城醫院與上海雲濟擬成立合資公司；其中，美中互利北京公司擬出資1250萬元(人民幣.下同)，佔合資公司25%股權，禪城醫院擬出資250萬元，佔合資公司5%股權，以及上海雲濟擬出資3500萬元，佔合資公司股70%股權。

設立合資公司完成後，將專注於全球領先的演算法技術，依託高精度訓練模型與演算法能力、結合大數據分析，開展包括人工智慧醫療影像方面技術的開發和應用，將有助於推動集團在大健康領域AI技術的應用拓展。

美中互利北京公司主要業務為醫療器械、儀器、儀錶、機械產品、化工產品、醫學、化妝品、資訊技術及產品的技術諮詢、醫療技術及管理諮詢、物流管理諮詢、國際投資諮詢；醫療器械、儀器、儀錶、機械產品、化工產品及配件的批發、維修、化妝品的批發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；租賃醫療器械；商務資訊諮詢等。

禪城醫院經營範圍主要包括綜合醫院；從事醫療衛生行業及醫療保健業、醫療教育業等其相關領域的投資；提供醫院管理諮詢(經紀除外)；貨物進出口、技術進出口。

上海雲濟主要從事的業務包括軟件科技、信息科技領域的技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術開發，軟件開發；廣告設計、製作，市場營銷策劃，電子商務(不得從事增值電信、金融業務)，商務信息諮詢，房地產經紀，百貨、文化辦公用品、工藝品(象牙及其製品除外)、電子產品、通訊器材、體育用品、紡織品、服裝、化妝品及日用品、家具、金銀珠寶首飾、鐘錶、眼鏡、玩具、計算機軟硬件、旅游用品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，旅游諮詢服務，票務代理，會務服務，營養健康諮詢服務，醫藥諮詢，食品銷售。

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