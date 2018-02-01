印度財長宣布將明令禁止加密貨币

Finance Magnate周四(2月1日)報道，對于加密貨币的合法性成為印度金融業長期争論的話題。今日，印度財政部長Arun Jaitley在發表年度預算講話時表達了政府打擊數字貨币經紀的明确立場，同時也不看好加密貨币目前的火爆形勢。

Jaitley部長表明，印度政府不會考慮令加密貨币合法化，并將阻止在其司法管轄範圍内使用比特币和其它加密貨币。

由此看來，印度政府可能將引入宣布一切加密貨币交易非法的法案。法律公司Monish Panda & Associates創始人Monish Panda稱：“政府如今將或者引入新的立法機制，或者修改現有法律，以明确加密貨币交易及相關行為非法，并懲處受到牽涉的機構和個人。”

但Jaitley也從積極的方面肯定了比特币背後的區塊鏈技術，并鼓勵其在支付系統中的應用。

盡管政府發布了嚴厲的警告，但代表加密貨币交易所的印度區塊鏈和加密貨币委員會(BACC)對于正在增長的數碼生態表示樂觀。

其首腦Ajeet Khurana評論道：“聽到財務部長在預算公布日談及加密貨币代表了這一技術創新在印度的重要性。BACC對這一聲明表示歡迎，并重申我們對政府和所有監管部門不遺餘力的支持，會幫助促進加密貨币的旺盛的生態系統。”

本月早期，印度的一些領先借貸商暫停了多種加密貨币的交易賬戶。

作為KYC進程的一部分，印度加密貨币交易所向所有客戶核對了政府授予的身份認證，但政府仍然擔憂加密貨币會被用于洗錢和其它非法活動。

上個月，印度財政部長曾在一份官方聲明中將比特币與龐氏騙局相提并論。印度儲備銀行在組成了數字貨币研究委員會後也表明不支持比特币或其它任何去集中化的貨币。

盡管在印度的使用受限，但加密貨币市場在印度仍然活躍。據統計，印度市場占世界加密貨币總量的10%，因此強硬的立法會對該領域産生重大的影響。

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