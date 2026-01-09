鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 15:50

根據 2025 年數​​據，中國城市資金總量 (本外幣存款餘額) 排名正式出爐，北京、上海繼續領先，長三角地區城市在成長動能上則表現搶眼。資金總量是衡量一座城市財富存量的關鍵指標，反映出資本集聚與區域經濟活力。

中國最有錢城市榜出爐！北京、上海均逾20兆人民幣續居首 廣州今年有望成第4個兆元級城市（圖：Shutterstock）

截至去年 11 月，中國資金總量前十強城市依序為北京 (27.28 兆元人民幣)、上海 (24.14 兆元人民幣)、深圳 (14.47 兆元人民幣)、廣州 (9.83 萬億元人民幣)、杭州 (8.32 兆元人民幣)、成都 (6.72 兆元人民幣)、南京 (6.53 兆元人民幣)、重慶 (6.12 兆元人民幣)、蘇州 (5.74 兆元人民幣)、天津 (5.03 兆元人民)。

數據顯示，北京和上海是僅有的兩個「20 兆級」城市，深圳穩居「10 兆級」，廣州則有望在今年突破 10 兆人民幣大關。

從資金增量來看，上海成為年度最「吸金」城市，2025 年淨增 1.93 兆元人民幣，年增率達 8.7%，北京淨增 8460 億元位列第二，南京則以 10.63% 的增速領先前十強，淨增 6378 億元。深圳、廣州、重慶、成都等城市增加均超過 4000 億元，顯示資本向主要大城集中的趨勢持續強化。

在長期成長方面上，過去五年 (2020 年末至 2025 年 11 月) 長三角城市成長率領先。寧波資金總額成長高達 67%，南京成長 63.1%，成為排名前 12 城市中成長幅度最高的兩大「成長之王」。

此外，上海、杭州、蘇州等長三角城市增幅均超過 50%，高於大灣區核心城市廣深 (皆為 45%)，這印證了長三角區域在經濟轉型與資本吸收上的優勢。

按省別來看，廣東以 38.61 兆元人民幣的資金總量在中國居首，較第二名江蘇 27.8 兆元高出約 10.8 兆元，呈現斷崖式領先，北京、浙江、上海緊追在後，資金規模均超 24 兆元，山東、四川、河北、河南、湖北等省份位列前十，其中湖北、福建、江西等省份增速較快，均超 9%。

按城市來看，廣州雖以 9.83 兆元資金總量穩居省會城市榜首，但正面臨杭州的緊追。近十年來，廣州對杭州的資金優勢維持在 1.1 兆至 1.5 兆元區間，去年差距為 1.51 兆元。

杭州在數位經濟、AI 等領域持續發力，而廣州則透過市場主體擴張、金融平台引進及資本市場活躍鞏固地位。廣州期貨交易所新上市的鉑金、鈀金期貨選擇權 2025 年成交額達 48.6 兆元，私募基金生態加速完善，為衝刺 10 兆提供支撐。

專家分析指出，資金總量分佈凸顯中國區域經濟格局的深層特徵，北京憑藉金融監理與央企總部集聚資金，上海依托國際金融中心與要素市場，深圳與香港 (資金總量約 16 兆元) 則形成大灣區雙核，成都、重慶、武漢等中西部城市增速亮眼，反映出產業轉移與內需擴張潛力。