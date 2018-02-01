財報前投行繼續看空 「蘋概股」存在交易機會嗎？

投行繼續看空，但蘋概股可能存在交易機會

（摩根士丹利、BMO）

在明日蘋果財報前，又有機構加入看空（昨日德銀，今日 BMO）。BMO 的最新報告中認為受到公司最近 iPhone X 訂單削減的壓力影響，公司可能下調其三月及之後的財報預期（似乎已經成為華爾街的共識）。

對於蘋果產業鏈（亞洲為主），摩根士丹利則認為相關的股票可能存在交易機會（取決於一些關鍵點）。

摩根士丹利認為自 9 月 12 日 IPhone 8/x 發布以來，亞洲地區蘋果概念股的表現已經落後 MSCI 亞太科技指數峰值 20 個基點，這一修正幅度超過了之前所有 10 個 IPhone 周期的任意一次。而這一表現可能主要歸功於過去兩個月對 IPhone 相關預測的大幅降低以及 IPhone 8/x 發布之前預測基數過高。

摩根士丹利認為此次獲利回吐已基本接近尾聲，公司收入預期的修正將成為之後推動蘋果概念股上漲的關鍵點。

摩根士丹利認為財報中最為關鍵的點在於公司的營收指引（VS 市場謹慎的預期）。其中最為關鍵又屬於營收預估修正。

其認為以下如果以下三點達成將可能成為可能的蘋果股反彈要點。

1、蘋果 1 季度的營收指引要至少符合市場預期（滿足現在市場悲觀的預期），0-10% 的年增率增長是必須的（去年是 20%）。相關的銷售下調至 5000-5500 萬部（等同於營收 620-640 億美元）可能依然屬於正面的數據（現在的市場共識大約為 665 億美元 / 6000 萬部銷售）。

2、平均單位售價達到 800 美元。

3、在中國的增速提升。

摩根士丹利基於量化、基本面，未來潛在催化劑三大因素，摩根士丹利預期與其他「蘋果股」相比，8 隻「蘋果股」股票將會有長期的增長和超出預期的收入表現。大摩同時認為 4 支「蘋果股」投資者應該選擇避開。

摩根士丹利投資建議買入：

Nissha（7915.T） 評級：增持

瑞聲科技（2018.HK）評級：增持

歐菲科技（002456） 評級：增持

LGD（034220.KS） 評級：增持

可成（2474.TW） 評級：增持

緯創（3231.TW） 評級：增持

台郡（6269.TW） 評級：增持

TPK-KY（3673.TW） 評級：增持

摩根士丹利建議避開：

藍思科技（300433） 評級：持有

和碩（4938.TW） 評級：持有

信維通信（300136） 評級：持有

欣旺達（300207） 評級：持有

不要擔心，巨頭財報顯示這支大漲的晶片股還有上升空間

（高盛、摩根大通）

在受供應短缺影響去年大漲之後，儲存晶片行業（DRAM/NAND）今年繼續受到市場的矚目，行內巨頭三星及 SK 海力士半導體最新財報指引顯示相關行業供需依然健康，今年相關股票有進一步上漲空間。

兩家公司在財報會上對 DRAM/NAND 的供需給出較為健康的預期。

1、在 DRAM 及 NAND 方面，兩家公司的季度供應增長基本符合或低於市場預期，同時其給出的下季度指引基本上市場預期（不存在超供的現象）。

2、在單位價格價格，DRAM 及 NAND 都獲得相關的增長（DRAM 單位大漲 10%）。

3、在對於市場整體走勢方面，在 NAND 方面，兩家公司認為 NAND 缺供狀況今年將得到緩解（智慧型手機疲弱可能是原因之一），但是今年下半年的供應狀況可能繼續收緊。但行業整體供需依然將保持平衡。

4、在 DRAM 方面，兩家公司都認為今年 DRAM 供需兩端將有望共同增長 20%，多方因素將利多需求端的需求（CPU 的安全問題提振了對於 DRAM、雲數據中心的客戶需求）。而由於三星 Line 11DRAM 工廠的轉換，相關的供應增長可能還要更慢一點。

5、同時，三星重申其利潤優於市場市佔率的政策，這減輕了外界關於其是否打價格戰的擔憂。

6、摩根大通認為相關行業的穩定增長將繼續惠及去年大漲的行業巨頭鎂光科技，今年整體的供需平衡將使得公司有進一步上漲空間。

摩根大通投資建議: 增持

目標價格 60 美元

上海醫藥股價被嚴重低估，漲幅可觀

（野村）

1. 野村認為兩票制和公立醫院藥占比控制，決定了 2018 年醫藥分銷商的處境不佳，選股邏輯應該是具備以下特質的公司：1）受政策影響最小的；2）有高成長潛力；3）有較好的現金流去擴大業務。

2. 野村首推上海醫藥，首先上海醫藥受以上政策較小，公司收入大部分來源於華東業務，華東公立醫院財務制度較規範。另外，上海醫藥的銷售網路只有約 9% 會受兩票制影響，公司 18% 的業務是進口藥總代理，也不受影響。

3. 上海醫藥 2017 年收購的康德樂中國（Cardinal health）對上海醫藥的分銷業務收入貢獻巨大。據此，野村預計上海醫藥未來四個財年的分銷收入增速分別為 16.7%/23.4%/11.2%/10.6%。但目前收購康德樂的價值被嚴重低估，因此上海醫藥股價有很大上漲空間。

4. 其實，中國醫藥分銷商總體盈利增速持續下降，在市場集中度提高的情況下，龍頭企業在中長期有很好的競爭力。

5. 九州通對以上政策的也有一定抵抗力，公司大部分藥物是向藥房銷售的，而不是醫院。且九州通的一般消費品的銷售也能帶來豐厚業績，比如美國惠氏奶粉。然而，受制於公司現金流狀況，公司分銷業務擴張速度稍顯遜色，2018 財年分銷收入年增率約為 6%。

6. 相反地，國藥控股和華潤醫藥受政策影響較大，增速顯然不敵上海醫藥和九州通。

野村投資建議：

上海醫藥 (2607. HK) 評級：買入目標價：33.6 港元

九州通 (600998.CH) 評級：買入目標價：23.1 港元

國藥控股 (1099.HK) 評級：中性目標價：35.7 港元

華潤醫藥 (3320.HK) 評級：中性目標價：11.7 港元

地產股年初大漲，這些公司年內還將沖高

（摩根士丹利、瑞銀）

1. 地產股年初至今已經上漲了 18%（MSCI 中國指數升幅為 12%），主要被地產開發商發布的 2018 年簽售目標所推動。優秀的業績預報數據也是一個催化劑。

2. 摩根士丹利預測 2018 年第一季的銷售額年增率預計為 20-30%，全年年增率預計 30%。地產股是值得投資的板塊，但個股表現不一。摩根士丹利總結了由於低基數或可銷售房產較多而有較好的 2018 年第一季業績預增的公司：中國恆大、融創中國、世貿房地產、龍光地產、中國金茂、遠洋集團、合景泰富、中國奧園，它們的第一季增速將超過 35%。

3. 另一個重要的股價催化劑為 2018 年 3 月將要宣布的粵港澳大灣區規劃即將出台。顯然，粵港澳大灣區建設將促進三地開發商的業績。三區域業務占比較高（大於 30% 的土地儲備）的開發商有：時代地產、龍光地產、合景泰富、深圳控股、越秀地產、雅居樂集團。

4. 瑞銀認為優質地產商從 2017 年底開始就開工了多項項目，因為多個強二線城市的限購已完全放開，提振地產股。瑞銀預測多數地產開發商將順應政策趨勢，從第二季起開始新的項目。那麼業務在高線城市的開發商業績將領先同業，尤其是在 2018 年上半年。

摩根士丹利投資建議：

中國恆大（3333.HK）評級：中性

目標價：29.5 港元

融創中國（1918.HK）評級：買入

目標價：47.0 港元

世貿房地產（0813.HK）評級：買入

目標價：20.2 港元

龍光地產（3380.HK）評級：買入

目標價：10.0 港元

中國金茂（0817.HK）評級：中性

目標價：4.45 港元

遠洋集團（3377.HK）評級：買入

目標價：6.6 港元

合景泰富（1813.HK）評級：買入

目標價：11.0 港元

中國奧園（3883.HK）評級：買入

目標價：5.5 港元

時代地產（1233.HK）評級：買入

目標價：8.71 港元

深圳控股（0604.HK）評級：中性

目標價：3.8 港元

越秀地產（0123.HK）評級：買入

目標價：2.0 港元

雅居樂集團（3383.HK）評級：買入

目標價：14.9 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』