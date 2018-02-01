蘋果財報日「劇透」：多家關鍵供應商財報潑冷水

鉅亨網新聞中心 2018年2月1號15點17分

摘要：蘋果財報將於當地時間周四公布，而目前已經公布的部分蘋果供應商的財報可能「劇透」出一個細節：iPhone 銷量或獲得大幅下降。高通、博通以及 Qorvo 公司的第四季財報均顯示，有大客戶訂單量急劇縮減。

蘋果公司將在當地時間周四公布去年第第四季財報，此前其預計該季度營收約為 840 億 - 870 億美元，其中包括來自去年 11 月份才上市銷售的新產品 iPhone X 的收入。而目前已經公布的部分蘋果供應商的財報可能「劇透」出一個細節：iPhone 銷量或獲得大幅下降。

供應商財報透露「小秘密」

高通公司（Qualcomm）在財報中表示，該公司超薄款調製解調器的一位大客戶訂單量大幅減少，低於往年第四季的正常水平。

雖然財報中未提及蘋果公司的名字，但由於高通一直以來都是蘋果 iPhone 手機中調製解調器的主要供應商，市場分析認為這個大客戶指的就是蘋果。

另一家蘋果的主要供應商博通公司（Broadcom）也在財報中透露了類似的信號。

博通財報顯示，預計其無線組件產品銷量會出現大於季節性調整規模的下降，這預示着其第二財季（截至今年 4 月底）晶片銷量將低於預期。該公司是蘋果 iPhone 手機 wi-fi 和藍牙組件的主要供應商。

另外，無線射頻晶片供應商 Qorvo 公司的財報也顯示，上季度的銷售額僅為 6.45 億美元，比分析師的預期低了大約 1 億美元。而這家公司是典型的蘋果產業鏈公司，據彭博報導，該公司約有 40% 的業務來自於蘋果。

iPhone X 遭遇「華爾街圍攻」

iPhone X 推出之後，並不像以往蘋果公司推出新一代 iPhone 時那樣廣受好評和追捧。相反，華爾街眾投行都紛紛發表了「吐槽」。

德意志銀行分析師 Scribner 認為，iphoneX 過於昂貴的價格限制了需求的增長。另一位德銀亞洲供應鏈分析師 Birdy Lu 預計，今年第第一季，iPhone 總產量可能只有 5200 萬部，而 iPhoneX 的產量可能只有 2500 萬部。

另有多家機構下調了蘋果的目標股價和股票評級。

摩根大通預計 iPhone X 的訂單按季度將下跌 50%，跌幅要遠高於 iPhone 8/8+。摩根大通還預計，這種走弱的趨勢將在 2018 年上半年持續，並下調蘋果多家供應商的目標股價和股票評級。

此外，野村控股旗下的券商野村極訊、Longbow Research 以及大西洋證券也都紛紛下調蘋果股票評級及目標股價。

有「蘋果預言帝」之稱的凱基證券分析師郭明錤預言，2018 年夏天可能成為 iphoneX 的「生命終點」，iphoneX 可能成為「史上最短命的 iphone」。

另據日經新聞報導，蘋果已通知供應商，決定將 iPhone X 第一季產量從原計劃減半至 2000 萬部左右。背後原因在於，在剛剛過去的銷售旺季，過高的價格導致 iPhone X 在歐美及中國等關鍵市場銷售疲軟。

去年 12 月底，台灣媒體曾報導，蘋果大幅下調 2018 年第一季銷量預期，從原訂單季 5000 萬部大減四成至 3000 萬部。

『新聞來源／華爾街見聞』