旺季業績冷颼颼 傳第1季iPhone X產量目標腰斬

據《日經新聞》報導，由於歐洲、美國及中國等重點市場，2017 年底旺季業績不佳，蘋果公司已通知供應商，將 2018 年首季 iPhone X 產量目標砍半，減至 2,000 萬支。

報導稱，雖然 iPhone X 首季產量目標腰斬，但 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone 7 等售價相對較低的機種，仍維持 3,000 萬支的產量目標。

受此消息影響，蘋果股價在週一 (29 日) 盤前交易中，下跌了 0.4% 左右。

摩根大通 1 月 23 日發布的報告曾預估，iPhone X 銷量疲弱，恐暫時削弱蘋果股價漲勢。

摩根大通分析師 Narci Chang 指出，「2018 年，高階智慧手機來到了高原期。」

Narci Chang 認為，2018 上半年，蘋果恐怕會處於低迷狀態，首季 iPhone X 產量可能季減 50%，銷售衰退 25%。

摩根大通預計，iPhone X 上游組件生產，將於 5 月停止，因此下調多家亞洲蘋果供應商的首季預測，穩懋半導體、美律、大立光、鴻海，以及瑞聲科技，都在其中。

凱基證券分析師郭明錤也在 1 份報告中表示，在需求疲軟的情況下，iPhone X 可能很快就會被新機取代，在 2018 夏天「壽終正寢」。

若此一預測成真，iPhone X 將成「史上最短命 iPhone」。