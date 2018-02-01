德意志銀行：股價失衡 通用恐被踢出道瓊 臉書可能為接替者

通用電氣在道瓊指數有超過百年歷史，但隨著公司股價近 1 年不斷下跌，而領頭的波音展現強勢漲幅之下，德意志銀行分析師 John Inch 認為，通用很有可能會被踢出道瓊，臉書則是可能的替代個股之一。

Inch 指出，通用電氣正面臨重重挑戰和困難，包含收益和現金壓力、嚴峻的全球發電市場、公司大幅裁員、縮小投資組合、管理階層變動和接受美國證券交易委員會調查。

過去一年通用的表現為道瓊指數中最差的，公司股價下跌了 46%，同時間道瓊指數上漲 32%。Inch 表示，在公司絕對股價持續下跌的情況下，通用在道瓊指數中，變得像異類，因此可能成為被移出指數的候選者。

道瓊工業指示是以絕對股價做為衡量目標，跟 S&P 500 指數以市值衡量公司的方針不同，當個股被移出道瓊指數，S&P Dow Jones 委員會並不用做任何的公告或警告。

Inch 指出，管理道瓊指數的委員會，傾向成員公司的最高股價與最低股價之間的比率不超過 10：1，根據德意志銀行的數據，目前波音 (BA-US) 和通用電氣 (GE-US) 的股價比例超過 20：1，波音 31 日收盤價格為每股 354.37 美元股價，通用的股價則為每股 16.17 美元。

通用股價日線走勢圖

而通用電氣上周公布的財報內容一樣不樂觀，2017 年第 4 季的淨虧損為 98 億美元，去年同期盈利為 35 億美元，美國稅改讓公司增加約 35 億美元的虧損。

以臉書的股價走勢來看，很可能接替通用進入道瓊指數

僅管通用屬於工業類型公司，但接替的不一定要是相同產業別的公司，若通用真的被道瓊指數移除，對臉書 (FB-US) 而言，可能是好消息，很多人認為臉書可能接替通用加入道瓊指數。