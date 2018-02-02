美股盤中─ 1月強勁漲勢後 今日震盪整理 道瓊一度下跌135點

經歷了 1 月的強勁漲勢後，美國股市週四震盪整理，道瓊一度下跌達 135 點。

分析師說，在 1 月的強勁漲勢後，投資人有獲利了結賣壓，這應是健康走勢。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數上漲 16.90 點或 0.06% 至 26166.29。

Nasdaq 指數上漲 3.93 點或 0.06% 至 7415.41。

S&P 500 指數下跌 0.76 點或 0.03% 至 2823.05。

1 月，S&P 500 與道瓊創下自 2016 年 3 月以來最佳單月表現，Nasdaq 則創下自 2015 年 10 月以來最大單月漲幅。

分析師說，歷史上，1 月股市表現強勁，傾向帶動股市全年上漲。

但 2 月伊始，美國股市表現不佳。陶氏化學公司公布財報優於預期，但其股價下跌 2.7%，使得道瓊指數受到壓力。

美國公布第四季生產力下降 0.1%，較預期疲弱，股市亦因而遭遇賣壓。分析師預估第四季生產力為上升 1%。

分析師說，第四季生產力不但低於預期，而且還下降， 理論上，會導致通貨膨脹上升。德國股市大跌，亦對美國股市構成進一步壓力。

德國 DAX-30 指數週四大跌 1.4%。

週五，美國將公布 1 月就業報告，為投資人所重視。分析師預估美國 1 月新增就業 18 萬人。