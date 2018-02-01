〈日月光法說〉Q2營運彈升全年逐季成長 年成長率將優去年

封測大廠日月光 (2311-TW) 今(1)日召開法說會，展望今年全年，營運長吳田玉指出，第 2 季營運就可望強勁成長，今年營運仍可逐季成長，全年成長率將優於去年，對今年樂觀看待，而今年通訊晶片相關需求，狀況看起來也不錯。

吳田玉表示，過去 7 年，半導體產業成長率約在 5%，今年根據研調機構 Gartner 預估，也有 5 至 7.5% 成長率，成長率與過去相當，就目前客戶端狀況，第 2、3 季狀況都不錯，需求很好，對今年整體樂觀看待。

吳田玉說，今年資本支出金額也將較去年成長，可望接近全年折舊金額，也代表今年日月光將持續擴充新產能，預計上半年就會開始投資。

吳田玉強調，今年全年營運仍逐季成長，包含日月光與環電都是一樣的成長軌跡，全年成長率將比去年全年好，主要動能來自於通訊、AI、汽車電子、SIP 等相關，其中 SIP(系統級封裝) 去年營收成長 42%，表現相當亮眼，今年預期成長率可維持去年動能，有機會挑戰去年表現。

虛擬貨幣方面，他認為，市場發展見仁見智，無法特定評論，不過會持續觀察後續發展，及延伸出來的新生意模式，包含運算、儲存與安全相關，短期也許市場對發展有疑慮，不過生意模式的變化，日月光密切觀察。

另外日月光也打算進入記憶體領域，不過吳田玉強調，將以特殊的記憶體需求為主，尤其是在系統端以及與 SIP 相關的記憶體產品，是日月光可以著墨的部分。

日月光第 1 季受營運修正壓力影響，封測營收估高於去年第 1 季，EMS 部分則低於去年第 3 季，封測毛利率高於去年第 1 季，EMS 則是略高於去年第 4 季，法人估封測營收約季減 6-8%，EMS 約季減 2 成，合併營收估減 15%。

日月光去年第 4 季營收 839.86 億元，季增 13.7%，年增 8.9%，創單季新高，毛利率 17.6%，季減 1.1 個百分點，年減 2.3 個百分點，營益率為 9.2%，季減 0.4 個百分點，年減 1.3 個百分點，其中毛利率下滑，是因台幣升值，以及產品組合因素影響，歸屬母公司稅後純益為 62.46 億元，季減 1%，年減 22%，每股純益為 1.04 元。

日月光去年全年營收為 2904.4 億元，年增 5.66%，創下歷史新高，毛利率 18.2%，年減 1.1 個百分點，營益率 8.7%，年減 1 個百分點，歸屬母公司稅後純益 229.88 億元，年增 6%，每股純益為 2.82 元，創下歷史次高紀錄。