日經：看好3D感測市場 穩懋加倍資本支出 無意前往美國製造

台灣蘋果供應商穩懋高層日前接受《日經亞洲評論》採訪表示，由於提升的 3D 感測模組需求，2018 年將投入雙倍的資本支出，僅管 iPhone X 的需求不如預期，但穩懋對於相關技術未來在其他設備的需求維持樂觀態度。

穩懋 (3105-TW) 董事兼總經理王郁琦認為，未來智慧型手機套用 3D 感測功能的比例應該會提升，現在為初始階段，這項科技不僅僅可被使用在手機上，也可套用至智慧型掃地機器人、智慧型音響或是其他家用設備。

穩懋為蘋果 iPhone X 3D 感測器模組中，VCSEL (垂直共振腔面射型雷射) 組件的主要代工廠，王郁琦表示：「因應新增的不同裝置 3D 感測應用，我們在 2018 年，至少會投入雙倍的資本支出。」在 2017 年，穩懋的資本支出約為 1 億美元。

在 2018 年，蘋果預計加入新的供應商如美國的光學通訊元件 Finisar 公司以及 II-VI Incorporated，去年 12 月，蘋果表示將資助 Finisar 3.9 億美元的研究與發展經費，協助在德州創造 500 個工作機會。

穩懋的管理階層，目前並無意將製造過程移往美國，董事長陳進財表示：「在這個階段，我們認為要在美國找到適合且足夠的人才，是件不容易的事情，我們也擔憂這樣做是否符合成本。」陳進財指出，公司目前並沒有接收到美國客戶要求他們要在美國製造。

分析師認為穩懋在 2018 年，依然會是蘋果雷射組件的重要供應商，而在高階的 Android 手機，也可能會有新的商業機會。TRI 拓墣產業研究院的分析師 Lin Jian-Hong 表示，接下來應有兩款或三款 iPhone 將有 3D 感測功能，因此對 VCSEL 組件的需求會提升。

穩懋股價日線走勢圖

穩懋為化合物半導體的代工商，下一步瞄準 5G 網路發展商機，王郁琦指出，這種材料在 5G 網路時代，將會有許多的應用，其中例如自動駕駛車輛和網絡設備都將需要以更高的電壓和更高的頻率運行，具有更快的傳輸速度和極低的網路延遲。