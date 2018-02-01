外資垂涎中公債市 德銀預計今年資金流入將翻番

摘要：2017 年境外機構增持人民幣債券近 3500 億元。德銀估計，今年流入中國內地債券市場的外資將達 7000 億元人民幣。市場進一步開放，相對較高的殖利率及穩定的人民幣匯率是這背後的主因。

日益開放的市場、相對較高的殖利率和穩定的人民幣匯率，正在吸引越來越多的國際投資者投資中公債券市場。

據招商證券數據，2017 年全年，境外機構通過 CIBM、QFII/RQFII 以及債券通等管道共增持人民幣債券 3477 億元。而德意志銀行估計，今年流入中國內地債券市場的外資將加速，達到 7000 億元人民幣。

彭博社援引安聯環球投資公司亞太固收首席投資官 David Tan 的話說：

中國的去槓桿提升了債券殖利率，而且，現在再沒有人談了人民幣貶值了。

招商證券稱，展望 2018 年，外資的持續買入，將是中國內地債券市場中確定性最高的利多因素。

目前，市場規模高達 11 兆美元的中國內地債券位列全球第三。彭博社指出，雖然外資不斷流向中國內地，但目前外資持有的中國內地債券尚不到內地債券規模的 2%，相比而言，外資持有的日本國內債券則占到了其總規模的大約 11%。

近年來，中國內地逐漸開放外資投資者對內地債券進行投資。

最開始，外資機構投資者必須首先在中國內地進行註冊後方可對內地債券投資。去年 2 月，外管局稱，銀行間債券市場境外機構投資者可在具備資格的境內金融機構辦理人民幣對外匯衍生品業務，應符合實需交易原則，限於對沖以境外匯入資金投資銀行間債券市場產生的外匯風險敞口。

去年 7 月，債券通的開啟意味著外資基金等也可以經由香港，投資內地債券市場。按照中銀國際的統計，2017 年流入內地債券市場的外資中，大約三分之一是通過去年 7 月開通的債券通經由香港流入中國內地的。

開通半年多來，債券通上註冊的機構大幅增加，外資投資者從最初的 100 家左右增至去年 11 月的 210 家，其中不僅包括中資機構的海外分支、外資銀行，也包括保險公司、基金公司等各類外資機構。

中銀香港高級策略員花鋒稱，境內做市報價商由開始的 20 家增加到目前的 24 家，包括 19 家商業銀行、5 家券商，均為內地債市的主要做市機構。可以提供結算和兌換服務的香港結算銀行由初期的 11 家增加到 20 家，包含了香港的主要銀行。

新華社援引市場人士的話說，債券通尚需要在一些環節進行完善，而最新的消息顯示，債券通已經在着手準備一些調整。

據新浪報導，債券通有限公司總經理 Julien Martin 表示，目前正考慮對該系統進行數項調整：包括實時交收，即買家接收證券與付款同時進行的債券交易結算方式。該所表示，某些類型的基金需要這樣結算，通過調整，它們就也可以使用「債券通」了。其他考慮調整包括在結算中更廣泛使用在岸和離岸人民幣；澄清公司債券票息的繳稅問題。

『新聞來源／華爾街見聞』