人民幣還會繼續漲嗎？專家說要看美股臉色

FX168 財經、中國新聞網今 (31) 日報導，隨著人民幣的瘋狂飆升，眼下，看多人民幣已經成為潮流，機構分析師正忙著動手修改已經過時的人民幣預測。 瑞典北歐斯安銀行周二上調人民幣預測，料今年底在岸人民幣兌美元升至 6.10，此前為預測為 6.30。

澳新銀行駐新加坡的亞洲研究主管 Khoon Goh 在採訪中表示，已經把年底的人民幣預測從 6.55 調升到 6.25 元。

「這個月漲得太多了！人民幣經過近期大幅升值之後有微幅的回調，我認為這是在整固，之後還會繼續對美元走升。」他說。

申萬宏源證券指出，展望今年，美元指數的變化方向仍是人民幣對美元匯率波動的主要因素之一，在當前市場對美國聯準會升息預期較為充分、而歐洲央行仍可能超預期啟動邊際緊縮的情況下，美元指數易下難上，人民幣對美元匯率有望繼續穩中小幅升值。

儘管從 12 月中旬以來，伴隨美元指數大幅下跌，人民幣兌美元匯率從 6.6 一路升至 6.3 一線，漲勢洶洶，超出了大部分人預期。究其原因，疲弱的美元指數仍是主要因素。但分析師認為，未來隨著美元反彈，這一局面可能會有所改變。

高盛私人財富管理投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖認為，從中長期看，美國經濟基本面支撐美元迴流和美元指數反彈。對人民幣而言，美元反彈會對人民幣形成一定打壓，同時考慮到近期人民幣報價行已經將逆周期因子調整為中性，人民幣兌美元波幅將有所擴大，匯率彈性進一步增強。

「我做一個大膽的預測，在美國股市進行 5-10% 調整的時候，就是美元指數走強的時候。如果美元走強，人民幣會承壓。為什麼美國股市調整，美元指數會走強？因為那個時候新興市場可能會調整 10%-20%，全球風險偏好將從追逐風險轉到規避風險。」王勝祖說。

招商證券宏觀首席分析師謝亞軒在 30 日的一場電話會議中指出，美元突破 90 向下，短期支撐位可看 87。再往後看，美元指數仍有反彈可能，波動區間可能在 87-97 之間。他同時將對 2018 年人民幣兌美元匯率的預期上調至 6.23-6.79 之間，比之前更為樂觀。

據界面新聞去年年末統計，包括招商證券在內的 7 家機構對 2018 年底人民幣兌美元匯率的預測中值為 6.7，年內波動區間在 6.4-7.0 之間。