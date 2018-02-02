習近平：中英將深化金融、核電、人工智慧等的合作

中國證券網援引新華社報導，中國國家主席習近平 1 日在釣魚台國賓館會見來中國進行正式訪問的英國首相梅伊。 習近平強調，當前，世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，人類命運休戚與共，和平、發展、合作、共贏已經成為時代主流。中英雙方應順應時代潮流，結合兩國各自發展階段和合作需求，賦予中英關係新的時代內涵，共同打造 「 黃金時代 」 增強版。

他並提到，中央該如何打造黃金時代增強版的四個面相，一、提升中英關係 「 黃金時代 」 戰略性，從戰略高度和全局角度看待和規劃雙邊關系未來發展。繼續辦好戰略、財金、人文等高層對話機制，不斷夯實 「 黃金時代 」 的政治基礎。加強兩國立法機構、政黨、兩軍對話交流，增進相互理解，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，以建設性方式處理好敏感問題。

二 、 增強中英關係 「 黃金時代 」 務實性，推動兩國經貿合作再上新台階。加強兩國發展戰略對接，深化在金融、核電、投資等領域合作，探索在人工智慧、綠色能源、數位經濟、共享經濟等新業態的合作。中方支持經濟全球化和貿易自由化。 「 一帶一路 」 是公開、透明、開放、包容、互利共贏的倡議，秉持共商、共建、共享的原則，在市場規律和國際規則下運作。中英雙方可以在 「 一帶一路 」 框架內開展更大範圍、更高水平、更深層次的互利合作。

三 、 拓展中英關係 「 黃金時代 」 全球性，深化在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等多邊機構內交流合作，推動解決氣候變化等全球性挑戰，共同促進世界和平與穩定。

四 、 促進中英關係 「 黃金時代 」 包容性，發揚兩國文明兼收並蓄、博采眾長的傳統理念，加強人文交流，增進兩國交往和友誼，夯實兩國關系民意基礎，為促進東西方文明交流互鑒、不同文明國家 「 和合共生」樹立典範。