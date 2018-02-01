中國去年服貿逆差擴大4%，估今年逆差規模續增，貨貿順差年減3.4%

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，國家外管局週三公布，中國 2017 年貨物貿易 (貨貿) 順差規模為 4,771 億美元，年比減少 3.4%；全年服務貿易 (服貿) 逆差規模為 2,554 億美元，年比增長 4%。分析師預計，服務貿易逆差 2018 年料維持繼續擴大的勢頭。數據顯示，去年 12 月服務貿易逆差 206 億美元，月比增長 12.5%，其中，貢獻最大仍是旅行差額，占比 85.9%，其次為運輸差額，占比為 24.8%；當月國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差 316 億美元，其中貨物貿易順差 522 億美元。



同月，貨物貿易收入 2,217 億美元，支出 1,695 億美元，順差 522 億美元；服務貿易收入 223 億美元，支出 430 億美元，逆差 206 億美元。



交通銀行金融研究中心高級研究院劉學智表示，「這是中國經濟增長不可避免的結果，老百姓收入提升之後去國外旅遊的消費，... 數據角度看是服貿逆差擴大的一個主要來源，而在不出現大的外部衝擊情況下，2018 年服貿逆差規模會繼續擴大。」



他也提到，服務貿易逆差反映國內經濟增長中服務業相關領域競爭力差一些的領域，比如運輸服務，其逆差是比較大的，顯示航運等競爭力比較弱。



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