3大投行警告：美股泡沫不斷膨脹 「川普行情」危在旦夕

FX168 財經網報導，股市在 2018 年開局強勁。隨著美股節節高升，市場各界均意識到美股的泡沫正在不斷膨脹。日前，3 大知名投行相繼對「川普行情」發出警告。

未來幾個月股市出現回檔的可能性「很高」。高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 周一 (29 日) 指出，「修正信號正在閃爍」，並建議客戶為回檔做好準備。

Oppenheimer 表示，2018 年美股市場創下自 1987 年以來最佳開局，但接下來市場恐將面臨「融漲期」(melt-up) 風險。

高盛的熊市風險指標顯示，目前該指標已經達到 69%，攀至 10 年來高位，接近此前「科網泡沫」和「信貸泡沫」爆發前的水準。

不過，高盛認為當下股市料不會發生「驚天大崩盤」。在美國核心通膨率較低，以及美國聯準會 (Fed) 的貨幣政策仍處於相對寬鬆的情況下，美股更可能迎來短期向下修正，而非陷入熊市。

高盛在報告中指出，在牛市行情中，股市下跌 10%、20% 並不少見，歷史上有很多這種回撤的例子。一般而言，「牛市回檔」往往是在 4 個月時間內平均下跌 13%，並僅需要 4 個月就能恢復過來。這將是短暫的，料不會演變成漫長的熊市。

此外，據美銀美林 (BofAML) 的一份評估報告稱，大量現金流入股市正在傳遞一個有力的「賣出」信號，這一信號過去一直是一個可靠的指標。

報告指出，截至周三 (31 日) 前的一周，投資者向股市注入了 332 億美元資金。這不僅是資金流動的記錄，也是活躍基金的記錄，單是後者就吸引了 122 億美元的資金。

相比之下，根據 Morningstar 的資料，所有類別的股票基金在 2017 年全年的淨資金總額為 2780 億美元，這意味著僅上周一周的資金流動就占前一年整年的 12%。

隨著各大股指紛紛攀升至新紀錄，本周資金延續這一趨勢，紛紛湧入股市。道瓊工業股票平均價格指數今年迄今上漲了 7%。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 解釋，美銀美林的牛熊指標已經飆升至 7.9，創自 2013 年 3 月以來最高，5 年來首次接近 8 這個「賣出信號」。自 2002 年以來，這家投行的牛熊指標已經發出了 11 次賣出信號，命中率為 100%。

Hartnett 表示，在短期內，預計將在 2 月份或 3 月份左右，標普 500 指數將回落至 2686 點，這將意味著下跌近 6%。他認為，美元是決定美股會否向下大幅修正的關鍵催化劑。以史為鑒，美國和歐洲此前的匯率爭端引發了 1987 年的美國股災。美銀美林預測 2018 年的美股成交量將大幅增加，美股市場的泡沫將進一步膨脹。

除了高盛和美銀美林之外，花旗也指出，美國股市近期走勢是顯示股市短期內超買的「突出」指標。周線圖上 S&P 500 指數的相對強度指標 (RSI) 達到紀錄高位，如果回撤到這波週期的趨勢線，意味著市場要回檔逾 20%。

(圖：彭博、FX168 財經網)

美股當地時間周二 (30 日) 血流成河，在川普發表國情諮文前，跌勢加劇。道瓊工業指數重挫 362.59 點或 1.37%，創 5 月以來最大單日跌幅，盤中低點的跌點更達 411.06 點。Nasdaq 指數收低 64.02 點或 0.86% 至 7402.48。S&P 500 指數收低 31.10 點或 1.09% 至 2822.43。費城半導體指數收低 27.97 點或 2.03% 至 1350.44。