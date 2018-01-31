美股盤後─道瓊重挫362點 創5月以來最大單日跌幅 連二天大跌

新年以來的首波重大賣壓今日加劇，美國股市週二收盤重挫，連二天大幅下跌。道瓊重挫 362 點，創 5 月以來最大單日跌幅，盤中低點的跌點更達 411.06 點。

分析師說，股市近來持續上漲，投資人了解這種情況無法一直持續下去。尤其利率上升恐為股市帶來壓力。



道瓊工業平均指數收低 362.59 點或 1.37% 至 26076.89。

Nasdaq 指數收低 64.02 點或 0.86% 至 7402.48。

S&P 500 指數收低 31.10 點或 1.09% 至 2822.43。

費城半導體指數收低 27.97 點或 2.03% 至 1350.44。

週一，道瓊下跌 177 點，10 年期債券殖利率上升，引發了投資人對多頭股市的擔憂。

因擔憂通貨膨脹上升，長期債券殖利率今日持續走高，10 年期債券殖利率接近 2014 年以來高點。今年初，該殖利率約為 2.4%。

通貨膨脹上升亦可能促使央行加速緊縮貨幣政策。上週，Stifel 公司分析師預期，聯準會 (Fed) 可能於本季導致股市回檔，因其緊縮貨幣政策領先其他央行。

Fed 於週二開始舉行為期二天的政策會議。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期升息的機率僅 5.2%。

有分析師說，不認為這是大幅回檔的開始。這是一段時間以來，首度出現的賣壓。對仍持有現金的投資人而言，股市下跌後，將是買進的機會。

週二晚間，美國總統川普將發表國情咨文。