麥當勞計畫全球再展店1000家 並投資24億美元升級科技設備

麥當勞 (McDonald's) (MCD-US) 計畫全球開設 1000 家新餐廳，並規劃增加新自助服務點餐系統，還有其他店內設備的更新。

麥當勞週二公布第四季財報，McPick 2 餐點選項獲得消費者熱烈支持，即顧客只要花 2 美元就可以隨意搭配兩個超值餐單選項，今年一月麥當勞又再度推出美元菜單 (Dollar Menu)，產品項目定價在 1 美元、2 美元、3 美元。

麥當勞的 123 美元菜單

麥當勞拒絕提供新餐廳所在地的詳細列表，目前全球共約有 37000 家麥當勞餐廳。

去年第四季，全球麥當勞同店銷售 (展店至少一年) 上升 5.5%，美國麥當勞同店銷售上升 4.5%。

麥當勞執行長 Steve Easterbrook 表示，「我們的業務正在成長，且基本面穩健，2017 年是我們 6 年來表現最棒的一年，顧客用常來光顧報答了我們。」

他解釋，在所有成功理由中，全球市占率成長和外送與手機點餐的熱門度上升最重要。麥當勞努力升級科技運用，例如部分地點提供 Kiosk 自助點餐與送餐服務。麥當勞表示將加速這些升級動作，今年計畫投資 24 億美元升級科技設備。

但技術上來說，麥當勞去年第四季營收下滑 11% 至 53.4 億美元，這是因為該公司努力將更多直營店轉為加盟店。淨利下降 41% 至 6.99 億美元。

研究機構 GlobalData Retail 經理 Neil Saunders 表示，「整體來說，麥當勞的狀況很好，係因他們有彈性的定價和創新的餐點菜單，其市占率正逐漸增加。」