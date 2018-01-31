〈財報〉超微Q4營收、EPS均優於預期 盤後回揚

超微 (AMD-US) 週二股價收跌 3.38%，盤中跌幅一度達 7%，但在該公司公布去年第四季獲利優於預期後，盤後股價回揚。

不含特定項目，每股獲利 0.08 美元，根據 Thomson Reuters，高於分析師估計的 0.05 美元。營收 14.8 億美元，也高於分析師預期的 14.1 億美元。

第一季財測方面，AMD 預期依據新會計標準，營收可提升 32%，根據 Thomson Reuters，這亦高於分析師估計的 26.8% 成長幅。

AMD 的運算和圖形事業營收 9.58 億美元，高於 FactSet 分析師預計共識的 8.787 億美元，但企業、內建式和半客製事業營收 5.22 億美元，略低 StreetAccount 調查的分析師預期之 5.299 億美元。

該公司在一份文件中指出，由於近日通過的美國稅務改革，公司獲得了一次性的 1800 萬美元的稅收抵免，AMD 預計 2018 年全年稅前收入的稅率為 10%。

本月稍早資安漏洞「Spectre」被揭露後，AMD 一直忙著處理，最初 AMD 聲稱其晶片不受 Spectre 和 Meltdown 漏洞影響，結果數天後又改口表示，Spectre 漏洞確實影響其晶片，在週二公布的文件，AMD 也承認資安議題使其業務受創。

摘要如下：

AMD 為防止和解決安全漏洞做了昂貴的努力，但最後恐只有部分效果或甚至徒勞無功，例如 AMD 的緩解措施 (包括佈署軟體或韌體更新，來解決資安漏洞) 可能導致意外後果，如不利的性能系統操作問題和重新開機。

AMD 也可能依賴第三方來佈署 AMD 的緩解措施，如客戶、供應商和終端用戶，或者創建他們自己的緩解措施，他們也可能延遲、拒絕或者修改措施之執行方式。AMD 與顧客的關係可能會有不利影響，顧客可能不再購買 AMD 的產品，減少或延後未來購買 AMD 的產品，或者乾脆使用競爭對手的產品，這些最終都會對 AMD 營收產生不利影響。AMD 還可能因為這些資安漏洞攻擊用戶，而在未來遭到用戶索賠或訴訟，預想的或確實的資安漏洞都會衝擊 AMD 產品，損害其品牌聲譽，恐嚴重挫傷 AMD 業務和財務表現。

AMD 執行長 Lisa Su 談論公司的下一步時表示，「長遠來看，我們在未來處理器核心中做了一些改變，從 Zen 2 的設計開始，去進一步處理類似 Spectre 的潛在攻擊。但沒有與這兩個資安議題相關的特別異常的開銷。」

Su 不對被問到有關加密貨幣的需求，她表示，運算和圖形事業中，區塊鏈持續貢獻公司 1/3 營收成長。

「重點是，加密貨幣現在很強大，但我們認為這是一個非常有活力的環境，所以我們必須非常密切觀察。」

AMD 股價今年開年迄今已上漲近 26%。