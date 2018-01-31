美股高估已經無庸置疑 問題是投資人做好準備了嗎？

如果投資人願意信任估值模型，那麼任何一種標準來看，美股似乎都被高估了。當然，高估不代表投資人應該就此離遠股市，不過，準備好應對的策略，卻是不可少的工夫。

據《Quartz》報導，由標普 500 指數「周期調整本益比」(cyclically adjusted price-to-earnings ratio, CAPE) ，也就是諾貝爾獎得主席勒 (Robert Shiller) 提出的「席勒本益比」來看，這個值已經來到 1998-2001 年之外的最高點。其他的指標更顯示，當前的泡沫可能是歷史上最大的，很有機會以腰斬做為結束。

席勒本益比 (圖表取自 Quartz)

投資人總相信這次會不同

即使歷史上不乏這樣的事，投資人總是很快忘記過去的教訓。在深怕錯失賺錢的機會之下，步步追高，相信夢想終能成真。

過往的泡沫焦點不同，本質卻相似。由 1630 年代的鬱金香泡沫、1920 年代的工業泡沫、1970 年代的「漂亮 50」，到 1990 年代的網路泡沫。投資人集中太多金錢，押注於同一件新事物上，而不考慮真正的價格與價值。

當前，投資人相信的是全球經濟同步增長，多數經濟體已經從 2008 年金融危機後復甦。而且，這次會和過去不同，標普 500 的價值還會繼續走高。要簡單操作的話，可以買進標普 500 的 ETF，坐等財富上門。

需要擔心的是，一旦這樣的樂觀情緒轉為負面，情況會有多糟？投資人有準備嗎？

關注可能伴隨的指標

市場不會因為股價變貴，就出現下跌。即使看空人士繼續高喊市場被高估，樂觀的情緒仍可能繼續墊高行情。問題在於，派對將在何時結束。

高漲的股市不見得會以崩跌結尾，不過，當 3 種指標伴隨出現時，崩跌的可能性將會增加：

1. 波動率增高：股票波動率（以 VIX 指數衡量）處於歷史低點，但要關注讓波動率持續偏低的因素，會否產生變化，如低利率、低通膨、央行流動性及企業回購。

2. 新股發行： 2017 年美國 IPO 的數量溫，不過從全球來看，IPO 的數量則是 2007 年以來新高。預期 2018 年 IPO 的量還會增加，需要關注的是，積極的上市潮會不會是市場過熱的徵兆。

3. 股價融漲 (melt-ups)：融漲是一種完全不在意基本面，瘋狂搶進市場的現象。在這麼大規模的金融市場中，要預測人們的群體行為幾乎是不可能的，卻是關注市場是否過熱的一大重點。

配置與股市無關的投資

需要注意的是，在市場情緒轉變之前，股市仍可能再大漲一波。例如，以過去的泡沫模式來看，標普 500 仍有機會在未來 9-12 個月上漲 20-30%，但要預測泡沫破裂的時機，無疑仍是極為困難的。

股市仍可能再漲一波 (圖表取自 Quartz)

耶魯大學基金會主席 David Swensen 的策略或許可以學習，他會調整資產部位，增加一些與不隨美股波動的資產，像是美國國債，以在必要時提供流動性。在 2008 年，他在這部分的投資就達 30%，幫助他能在 2009-10 年便宜買入股票。

現在 Swensen 這部分的投資已經超過金融危機水位，為 32%。