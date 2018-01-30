大貨車報廢換新車符合3條件 可少繳貨物稅5萬元

財政部今 (30) 日表示，鼓勵消費者汰舊換新，會銜行政院環境保護署訂定發布「中古大貨車報廢換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，只要符合去 (2017) 年 11 月 24 日起至 2019 年 12 月 31 日止，報廢 1999 年 6 月 30 日以前出廠的大貨車，並購買新大貨車且完成新領牌照登記者，新車應徵的貨物稅每輛可少繳 5 萬元。

財政部表示，辦法中所定義的大貨車，是指符合道路交通安全規則第 2 條及第 3 條所稱之曳引車、大貨車及代用大客車。

而產製廠商或進口人符合下列 3 項規定者，就可申請減徵退還新車貨物稅，包括第一、 自 2017 年 11 月 24 日起至 2019 年 12 月 31 日止，報廢 1999 年 6 月 30 日以前出廠的大貨車；第二、自 2017 年 11 月 24 日起至 2019 年 12 月 31 日止購買新大貨車且完成新領牌照登記；第三、報廢的大貨車及換購之新大貨車登記為同一人所有。

此外，財政部表示，申請減徵退還新車貨物稅時，需要檢附 5 種文件，包括公路監理機關加蓋戳記的汽車新領牌照登記書影本、新大貨車貨物稅完稅證明文件影本、中古大貨車行車執照影本、中古大貨車辦理報廢之汽 (機) 車各項異動登記書影本，以及環保署廢機動車輛回收管制聯單影本，或廢機動車輛回收證明影本等，就可減徵 5 萬元的貨物稅。