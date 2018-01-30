〈億光展望〉今年兩大成長動能驅動 Mini LED預計Q3出貨

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 去年受到背光與照明市場的價格競爭衝擊，目前已調整其產品占比至個位數，展望今年，億光董事長葉寅夫表示，紅外線與 Mini LED 應用產品將成兩大成長動能，紅外線營收占比更已提升至 25%，今年目標營收要成長 2 位數，另一方面，Mini LED 相關應用預計於今年第 3 季導入。

葉寅夫表示，目前旗下紅外線產品主要應用包括工業、面板、手機、安控等領域，營收占比去年已提升至 25%，且紅外線 LED 應用也可打入智慧家電、智慧音箱等消費性產品市場，今年目標為營收兩位數成長。

談及 Mini LED 應用，葉寅夫表示，預計今年第 3 季導入 Mini LED 的背光應用產品就會上市，許多面板廠客戶案子都在進行中，Mini LED 也將用於看板產品應用，不過，由於 Mini LED 產品處於剛起步階段，初期將以高階應用為主，因此占比不會太高，而中低階應用產品目前則不會出現。

對於 Mini LED 市場，葉寅夫相當看好，他認為 Mini LED 發展潛力高，且是在車用市場上，OLED 由於成本太高，不太可能應用在車用，因此車用顯示幾乎都將以 Mini LED 為主，車用導入數量將越來越多，可望為 Mini LED 產品應用再添成長動能。

此外，葉寅夫也認為，Mini LED 將是 Micro LED 的過渡期產品，未來 Micro LED 將會是主流產品，他也指出，Micro LED 是機械業而非電子業，所需用到的是機械業的工、而非 LED 的工，因此廠商能否做得起來，還是得視機械設備如何打件而定。