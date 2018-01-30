生鮮成零售新戰場 全聯、東森購物前進產地搶高端貨源

零售業激烈競爭，進入 2018 年後，多數連鎖超市以及網購業者皆不約而同強調將著墨在生鮮品項，超市龍頭全聯今 (30) 日宣布，門市設立「金牌果園」專區以吸引較高價的消費客群，東森購物網則指出，目前約有超過 70% 的客群為女性消費者，因此，東森購物網將以網路生鮮超市做為定位，與其他電商做出差異化。

東森購物指出，為提供消費者更好的商品，並協助農友擺脫受單一市場價格波動的困境，東森購物網與高雄市農業局攜手合作，即日起至 2 月 11 日專售高雄產銷履歷農產生鮮品，將有 8 家農商、超過 20 項農產水果和無毒魚蝦產品於站上開賣。

東森購物電商事業群執行長王志仁表示，台灣各地有許多優質農漁產品，透過網路銷售可推廣給更多的消費者，也能幫助農漁友專心致力於耕種養殖，並藉由網路生鮮超市的定位，與其他電商平台做出差異化。

全聯指出，為支持台灣在地農業，此次與台屏農合作於全台門市設立「金牌果園」專區，以 35-99 元的訂價區間讓消費者可買到平價但品質高的商品。

入選金牌果園的果品基本條件為通過 374 項農藥檢驗的外銷等級果，全聯說明，目前販售 3-7 種品項，預計導入金牌果園後，可進一步拉升店內國產水果銷售。

目前全聯所販售的水果年銷量近千萬噸，推出價格稍高、品質更好的金牌果園果品橡後，將填補高價水果的需求缺口，全聯期望，除了既有的客群外，也能藉此吸引更多高價消費客層到店。