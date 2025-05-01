冰箱冷氣該換新了？政院拍板：節能家電貨物稅補貼2000元再延2年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-01 14:39

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行政院會今（1）日通過貨物稅條例第 11 條之 1 修正草案，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第 1 級或第 2 級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（以下合稱節能電器）非供銷售且未退貨或換貨者，每台最高減徵貨物稅新台幣（下同）2 千元措施（下稱本措施）實施期間至 116 年 12 月 31 日，並增訂行政院得視實際推展情況延長 1 次，以 2 年為限。

財政部說明，本措施自 108 年 6 月 15 日起實施，歷經 2 次延長實施期限（各 2 年），截至 114 年 3 月底，已退還減徵節能電器約 1,271 萬台，減徵稅額約 211 億元。

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據經濟部評估，本措施有助於我國 2050 淨零轉型，達成「能源效率極大化」之目標，且因應 114 年及 115 年起將相繼實施冷暖氣機、除濕機容許耗用能源新基準，為持續鼓勵民眾購買節能電器，提升高效率電器市場滲透率並促進家電產業升級之必要，財政部延長本措施實施期限至 116 年 12 月 31 日，並增訂授權行政院得視實際推展情況延長 1 次，以 2 年為限，透過滾動檢討實施成效方式，讓政府資源做有效使用。