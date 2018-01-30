美股基金穩站吸金王 投資建議股債結合

全球景氣前景看俏，拉抬企業財報數據亮眼，歐美日成熟市場中，美股基金上周吸金 120 億美元居冠，展望後市，法人表示，美股位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人可透過收益輔助成長的方式，投資結合股債的收益成長組合，貼著美國大行情走，以降低可能的波動風險。

摩根多重收益基金經理人邁可 ‧ 施厚德 (Michael Schoenhaut) 分析，美國經濟目前正處在擴張周期成熟期，歷史經驗顯示，從經濟擴張成熟期到實際發生衰退，通常還有 2 到 5 年的時間，因此短線美國經濟步入衰退機率極低。

此外，股市高點距離經濟實際發生衰退的時間點，通常有 6 個月的時間，在股市攀抵高點前，最後一波漲幅相當可觀，因此，在看好美股仍有高峰下，國際資金今年來周周回補美股基金。

展望後市，施厚德 (Michael Schoenhaut) 強調，隨著全球各地經濟普遍性復甦，市場預期全球企業今年獲利可望有 10% 左右年增率，將有利美股表現，不過，為了降低波動性，建議投資人股票部位應分散。

安聯收益成長基金產品經理胡韡耀則認為，美國企業財報表現良好，將可持續帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，建議投資人應透過以收益輔助成長的方式，投資於結合股債的收益成長組合，貼著美國大行情走。

他說明，廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源，能減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，一邊獲得收益一邊伺機而動，透過同時降低投資風險，追求收益目標與長期資本增值。