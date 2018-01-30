【富蘭克林華美】2018金狗年理財福袋：滾動財富全自動心法

富蘭克林華美：善用定期投資法，搶搭 FINTECH 理財風

「金狗祥瑞報昇平，喜迎瑞犬報豐年。」狗年即將福氣登場，隨著景氣回暖迎新春，不少企業釋出紅包善意，甚至有企業跟隨潮流、用 APP 發虛擬紅包。根據 2017 年底人力銀行調查，估計 2018 年上市櫃與外商公司平均發放年終約 1.8 個月，非上市櫃公司平均發 1.2 個月（註 1），略比一年前調升，不少上班族領到年終獎金，象徵新年好兆頭，初步會興起「呆薪族 ‧ 滾金術」的念頭，但多數人不清楚該如何開始滾動財富？

一年之初，當紅包或年終獎金入袋後，扣除生活開銷費之外，多數人都希望找到「滾動財富全自動」的方式，試圖讓手邊的獎金持續長大。然而，隨著金融市場商品多元發展，以及大數據平台時代的來臨，滾動財富之術也應該更靈活，才能追上時代的變遷。富蘭克林華美投信建議，不妨善用「定期投資法＋FINTECH 理財術」雙軌並行，既可積極挖掘市場上最夯的趨勢，亦可多接觸數位平台及網路資源，讓自己隨時與財富接軌，為 2018 年的理財之路添加柴火。

Fund：基金理財工具，專業管理更省心

許多人希望透過理財工具加速紅包或獎金增胖的機會，但並非人人有時間研究市場盤勢，或是無法控制投資心魔、短進短出操作卻造成資產虧損，對財富的增速皆無益處，不妨善用「共同基金」作為個人理財工具的基礎，一來投資門檻較低，只要小額資金即可參與全球各類市場，二來即便無暇研究國際財經資訊，亦可交由專業的基金經理團隊管理、理財更加省心。

INcome：重視多元收益，爭取報酬機會

低利率環境下，市場波動詭譎，具有收益空間的投資產品相對吸金，像是兼顧多元資產組合並搭配衍生性商品操作的基金，如：多重資產型基金，有望發揮隨漲有守、分散風險的投資效果；或者，像是具備高殖利率及票息收益機會、爭取報酬率空間的利差型債券，如：高收益債券型基金也能因應此需求，惟因升息循環期間，預估債券價格較易承壓，建議多評估升息速度、企業債價格波動度作為進場依據。

Trend：搶搭市場趨勢，投資順風行

2018 年初全球主要股市創高、多頭凝聚力道，加上歐美中等各市場經濟數據轉佳、整體企業獲利預估值上修，幫助全球景氣回暖，像是全球股票型基金將有所受惠；放眼全球產業市場上的亮點，以醫療保健產業為長線需求主軸，尤其亞太人口老化速度加快，對於醫材、藥品及保健食品的需求增速超越全球，加上中國大規模的醫改政策，看好以醫療保健、醫療科技為佈局的產業股票型基金；新年度起，中國將祭出政策紅利，深港通及滬港通的資金版塊移動，各行業獲利有望上修，而港股續強也拉抬陸股題材看好，將為中國股票型基金注入資金抬轎動能。

E-account：開通網路帳戶，申購更便利

FINTECH 時代下，投資人的理財方式與交易習慣更趨向數位化，除了用傳統紙本申購、轉換基金之外，更多人希望透過便捷的網路平台，讓理財時鐘不停擺，不妨挑選適合自己的線上交易平台、註冊及開啟網路交易帳戶，運用自動化的電子機制，如「富蘭克林華美定期投資法」，來加強滾動財富全自動的機會：

網路平台交易：透過全天候 24 小時的線上資訊，隨時為理財金頭腦補充知識與元氣，再透過網路平台進行基金申購等流程，還有機會爭取網路交易的紅利點數，讓投資效率及優惠新知隨手握。

定期投資法：藉由網路平台的自動交易系統，透過自動停利機制、自動化啟動母子基金投資循環、小額資金有望持有多檔基金等各項優勢，並結合單筆、定期 (不) 定額和股債配置等多重概念於一身的策略，為投資計劃增添「自律、紀律、效率」的三大特色，讓大錢小錢一齊轉動起來。

Combination：建立資產組合，均衡分散風險

無論為了長遠的退休理財，或是中長線的資產佈局目標，多數人都希望獎金或資金的運用能「狡兔多窟」，以利分散風險。根據過去美國主要退休基金 10 年期績效實證調查，證明影響投資報酬率之因素，有 90% 是源自完善的資產配置（註 3），以及隨著時間主動調降風險承擔的比例，以符合退休或目標計畫，像是目標日期基金很適合各年齡層納入考量；若投資人期望股債皆宜的資產組合，也期待參與亞太市場資金匯聚、人氣爆棚、投資題材開花的契機，如亞太平衡型基金佈局亞州各地區、各產業平衡分散的理念，爭取股債成長的機會亦是不錯之選。

High Potential：追求高潛力，成長有衝勁

近期台股跟隨美中港股市，續創高檔走勢，為台股市場挹注高度信心。長年來，台股市場為亞洲地區殖利率較高的股市之一，隨著美股及科技業續強，以及大中華製造業上的產業鏈、消費鏈旺盛，台股龍頭產業供應鏈及次產業新創公司將雨露均霑，有助台股上市櫃公司合計獲利成長估值仍維持 4%~5% 之間水準，若以定期定額佈局或分批加碼的方式參與如台股基金，將可望追求未來的高潛力成長動能。

註 1：資料來源：「企業年終獎金與尾牙計畫調查」由 yes123 求職網於 2017/12/06~12/18，以網路問卷進行抽樣調查，調查已畢業或退伍、目前有工作的會員，有效問卷共 1477 份，信心水準為 95%，誤差值為正負 2.55 個百分點；企業部分，有效問卷共 1008 份，信心水準為 95%，誤差值為正負 3.09 個百分點。

註 2：所謂的「一定門檻」係指停利至單張契約之母基金的金額累積至最低 60000 元（或單張契約之每月子基金扣款金額之 20 倍）後即可啟動母子契約。

註 3：資料來源：金融分析師期刊（Financial Analysts Journal）。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。富蘭克林華美退休傘型基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站 www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。* 本公司亦將視收益分配侵蝕本金之情況，適時檢討配息率之適當性，且將視市場狀況重新評估配息率之訂定是否合理，故實際配息率可能改變。

