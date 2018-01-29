【安聯投信】美企財報續傳佳音 全球股市均見流入

美國聯邦政府結束停擺，企業財報續傳佳音，推升美股再創新高，美股三大指數上周均出現超過 2% 漲幅。歐元升值至近三年高點壓抑歐股上漲，指數表現基本持平，道瓊歐盟 600 指數小跌 0.06%。而美元弱勢使日圓偏強，加上美國保護主義政策壓力，日股持續整理，東證指數與日經 225 指數上周下跌。MSCI 新興市場指數連續兩周創下金融危機以來新高，上周上漲 3.29%，其中以拉美上漲 5.49% 表現最佳。據美銀美林引述 EPFR 統計至 1 月 24 日，股市全數獲得資金挹注，美股再度成為吸金王，上週淨流入 66.39 億美元；其次為自年初以來持續吸金的全球新興市場，淨流入幅度擴大至 54.8 億美元；第三名則為歐股，上周吸金 46.77 億美元 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2018 開年以來，全球市場由美股領頭，在經濟基本面一路撐腰力挺，國際市場展現強勢，多頭氣氛也蔓延至台股，讓台股已連續八個交易日站穩在 11000 點之上。觀察近期盤勢，他表示，台股日前多空激戰爆出大量，可見波段獲利了結賣壓浮現，可能在農曆長假前對指數壓抑。然著眼於國際股市持續走強，加上外資連十買超台股，資金面充沛，預期後市仍為高檔震盪格局。

廖哲宏表示，台灣經濟部公布 12 月工業生產指數較前期增 1.2%，連續第八個月正成長。經濟部預估，今年第一季製造業指數較去年第四季將略下滑，但年增率有望維持正成長。而就技術面來看，中長期趨勢仍是投資成敗的關鍵，目前月線、季線皆為上揚格局，投資人對於短期均線的走勢，無須過度解讀。不過因短線股價乖離較大，要留意可能面臨的追價風險。

盤面類股主流上，廖哲宏表示，半導體仍是坐穩台股的中流抵柱地位；美元走貶亦有利原物料族群。總體而言，主攻為電子類股，非電子股亦呈現緩步走高的走勢。展望後市，他表示，目前基本面呈現上揚格局為推升台股的主因；就其他面向觀察，若外資轉買為賣、匯市出現較大波動或甚至出現反轉，則才有可能進一步影響資金動能。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，美國聯邦政府在經過三天的短暫停擺後，兩黨領袖取得一致，將恢復聯邦政府運轉至 2 月 8 日。而企業財報續傳佳音，推升美股再創新高，S&P500 指數上周上漲 2.23%，道瓊工業指數同步上漲 2.09%，Nasdaq 指數則是上漲 2.31%。

胡韡耀表示，近期美元走勢隨政府官員言論而震盪，財政部長努欽先表態支持美元走軟，認為美元下跌對美國經濟有好處，引發美元跌勢。隨後努欽又再針對日前的美元貶值言論做出澄清，並補充支持自由和浮動匯率的貨幣。美國總統川普也表示，隨著美國經濟繼續成長，美元會繼續走強，最終希望能看到強勢美元。

展望後市，胡韡耀表示，美國企業財報表現良好，將可持續帶動美股表現。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，建議投資人應透過以「收益」輔助「成長」的方式，投資於結合股債的收益成長組合，貼著美國大行情走。他說明，廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源，能減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，一邊獲得收益一邊伺機而動，透過同時降低投資風險，追求收益目標與長期資本增值。

在歐股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，歐洲央行利率會議決議維持利率不變，維持每月購買 300 億歐元資產至 9 月底，並維持若有必要將持續更長時間的論述。此外，歐洲央行行長德拉吉亦表示，今年升息機率極低，並認為未來幾月通膨仍應處於較低水平，另外針對歐元的上漲僅提及匯率為一不確定因子，談話後歐元兌美元升破 1.25，單周升值 1.29%。

莊凱倫表示，歐元區 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值上升至 58.6，優於市場預期，並且為 2006 年 6 月以來最高水平，主要為服務業表現強勁所貢獻。由於歐股評價仍然偏低，但總經面與企業基本面都已明顯復甦，建議投資人可長線布局，或透過組合式基金多元佈局，掌握成長機會。

在新興市場部分，莊凱倫表示，MSCI 新興市場指數連續兩周創下金融危機以來新高，基本面前景一片樂觀。她指出，根據中國國家統計局公佈資料顯示，2017 年 12 月工業企業利潤年成長 10.8%，企業實現利潤總額年成長 21%，為 2010 年以來最快增速。

此外，莊凱倫表示，巴西政府統計，中國 2017 年在巴西投資 209 億美元，創 2010 年以來新高，因巴西經濟衰退幫助壓低了資產價格，吸引投資者。另外中國投資也希望確保中國國民的糧食供應，並獲取其他自然資源。另外，泰國央行日前表示，自 2015 年 4 月來，該央行一直維持政策利率在 1.50% 不變，接近紀錄低點，未來貨幣政策應該繼續保持寬鬆，以支持經濟增長並幫助通貨膨脹率回升至目標區域。泰國央行將在 2 月 14 日召開下次貨幣政策會議。

展望後市，莊凱倫表示，目前全球仍在風險偏好的投資情?，美國稅改帶來的企業獲利上修仍未完全反映至股市評價面，中長期看好美國稅改帶來的正向循環。且多國基建投資政策加持，全球股市表現可期。投資方向而言，主要看好美國、新興市場、日本、工業和原物料需求，短期策略則以美國、日本和新興市場擇優佈局，現金比例維持低檔。

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