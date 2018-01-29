陸男慷慨又有前途 「港女北嫁」數量大增 30年增11倍

鉅亨網新聞中心 2018年1月29號17點46分

香港「陰盛陽衰」，加上陸男觀感好轉，香港熟女「北嫁」趨勢大升。據香港統計處資料顯示，2016 年共有 22926 宗跨境婚姻，較 30 年前的 16451 宗增加近 4 成。而香港女性嫁給大陸男性的數量由 1986 年的 675 宗猛增至 2016 年的 7626 宗，增幅達 11 倍之多。

香港目前有近 739 萬人，男性約占 46%，女性則占 54%。中新網援引新華網報導，男女比例失衡，「陰盛陽衰」現象較為明顯，越來越多適婚女性到大陸選擇配偶；另一方面，隨著大陸經濟與社會的發展，兩地聯繫密切，交流管道增多，香港女性對大陸男性的觀感不斷好轉。

香港研究機構集思會發佈的一項有關香港與大陸跨境婚姻的研究顯示，在兩地跨境婚姻中，妻子來自香港、丈夫來自大陸的夫婦所占比重，從 20 年前的 3% 左右持續上升至近年的 10% 以上。不少女受訪者指出，大陸男士慷慨、豪爽，不斤斤計較，不少更曾在海外留學，事業發展有前景，對她們來說具有一定吸引力。

在人們眼中，過去跨境婚姻多數為「老少配」，一些較年長的香港男性到大陸娶年輕女子。近年來，隨著兩地展開經常性交流和互動，往返兩地和來港居留途徑逐漸增加，加之網上交友平台及婚姻配對服務日漸流行等，兩地民眾有了更多機會相識和交往。

資料顯示，近年在港登記的跨境婚姻個案中，夫妻年齡差距明顯縮小。擁有大專學歷或以上的港人，與大陸配偶的年齡差距中位數由 2001 年的 9 歲大幅下降至 2016 年的 3 歲；2006 年香港男性與大陸女性的婚姻中，新郎比新娘年長 5 年或以上的比例為 69%，2016 年這一比例已降至 58.7%。

更為重要的是，兩地異性的相處也漸漸因愛情而自然結合，然後組建家庭。集思會以面訪形式訪問了 804 名跨境結婚人士。調查發現，73% 的受訪者認為「只要喜歡對方，對方是否本地人並不是重要的考慮因素」。

資料還顯示，近年來大陸新來港人士的就業率不斷增加，已由 2001 年的 44% 升至 2011 年的 48%。

香港自 2003 年開始陸續推行多項入境計畫，包括資本投資者入境計畫、輸入大陸人才計畫、優秀人才入境計畫以及非本地生畢業留港／回港就業安排，吸引了大量大陸人申請來港，累計獲批個案超過 19 萬宗。