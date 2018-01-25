2018全球樓價預測 冠軍居然不是香港...

綜合香港 01、香港經濟日報今 (25) 日報導，萊坊全球研究團隊發表 2018 年全球樓價預測，研究包括香港、杜拜、倫敦、紐約等國際城市。報告指，巴黎將成為今年全球樓價增長最高城市，當地樓價近年一直沒有太大增長，但受惠於歐元區經濟前景改善，巴黎將重新受到投資者關注，特別是來自美國、中東及歐洲的投資者，預計今年樓價增長高達 9%。

根據 萊坊全球研究團隊的預測， 隨著刺激政策的消退，未來 10 年將會出現新一輪增長放緩，利率開始向上移動，投資者在預算資本增長前，將優先考慮較低的風險環境及累積收入。

報告指，香港於榜中排第 2，隨着中國持續需求，預計全年樓價增長約 7%，或在今年成為市場增長最強勁的亞洲城市。而新加坡排第 5，當地高檔住宅市場在過去幾年持續低迷，隨着市場情緒改善，預計今年將有約 5% 增長。

英國方面，預計倫敦樓價增長只有 0.5%，未來 5 年累計升幅有望達 13.1%，但由於當地經濟受到稅收及英鎊前景所衝擊，英國脫歐及其對就業的影響最受市場關注。

其他主要城市包括柏林、雪梨與香港並列第 2，洛杉磯、杜拜及紐約等，則分別位列第 7、第 9 及第 11 位。而加拿大溫哥華為榜中唯一負增長的城市，指由於 2016 年起當地引入外國買家稅，加上中國收緊資本管制，影響需求，預期將為 2.5% 負增長。