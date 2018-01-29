迎金狗年 7銀行及郵局2/8起換新鈔 百元每人百張

再過半個多月就要過農曆新年，為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行宣布，2 月 8 日起連續 5 個營業日，包括台灣銀行等 7 家銀行及中華郵政公司共計全台 454 家指定據點， 都將開放兌換新鈔，其中最受民眾歡迎的百元新鈔，還是每人每次限兌換 100 張。

央行發行局長施遵驊表示，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等 8 家金融機構，選定 454 家分行（郵局）為今年指定兌鈔地點，其中，台銀除簡易分行外，有 160 處營業單位可兌換，據點次多則為郵局有 83 家。

今年開放新鈔兌換時間自 2 月 8 日至 2 月 14 日共計連續 5 個營業日，在這段期間 7 家銀行的 371 家指定兌鈔分行，還有中華郵政公司位於都會區的 25 家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另 58 家偏遠地區郵局，礙於人力則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為便利民眾兌鈔及查詢，央行也將於 2 月 7 日至 2 月 13 日刊登公告詳列 454 家指定兌鈔分行（郵局）名單，不過因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

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