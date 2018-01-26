Skyscanner發現香港人為了存錢旅遊 可以放棄這些習慣...

香港 01 經濟今 (26) 日報導， 旅遊搜尋網站 Skyscanner 調查發現，有 7 成香港人願意 放棄某樣物品或某種習慣來存錢旅行，被捨棄的項目在高級餐廳用餐、搭計程車上班或回家、美容療程、還有放棄每天一杯咖啡或茶飲的習慣。

旅遊搜尋網站 Skyscanner 訪問逾 400 名港人，找出他們願意放棄什麼換取旅行機會。調查結果顯示，7 成人願意放棄某樣物品或某種習慣來 存錢旅行 ，當中有 4 成更表示非常願意。相反，僅 5% 受訪者表示非常不願意放棄任何東西來實現外遊計劃。

至於要取捨什麼習慣成全旅行大計？

最多（15.1%）受訪者願意放棄每月一次於高級餐廳用餐；其次是 14.9% 受訪者願意放棄每週一程的士上班或回家；緊接著是 13.3% 受訪者願意放棄每月一次美容療程，如面部、美甲、按摩療程等；以及 12.3% 受訪者願意放棄每日一杯咖啡或茶。若放棄上述習慣半年時間，調查指出，各項目可節省的開支約為 3,600 至 5,000 港元。而最能積少成多存到旅遊資金的就是那每日一杯的咖啡或茶飲的習慣。

放棄每天喝咖啡、茶飲的習慣，可存到的旅行資金最多。該貨幣單位為港元。(圖：Skyscanner，香港 01)

當辛苦存到這一筆金錢後，又會想去哪裡旅行？25% 受訪者就表示，希望用辛苦存來的金錢前往歐洲城市旅行，而第二及第三位分別為亞洲城市（23%）及亞洲沙灘或郊外（16%）。