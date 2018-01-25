中國普惠金融定向降準今起實施 中國券商怎麼看？

綜合經濟通、中國證券網、新華網今 (25) 日報導， 人行針對普惠金融的定向降準今日起實施，預計釋放長期流動性 3000 億人民幣。華南理工大學公共政策研究院客座研究員蔡浩團隊給出的最新測算數據則顯示，此次定向降準所釋放的流動性大概在 3000 億人民幣至 3800 億人民幣之間，這個規模甚至低於一次普通的中期借貸便利（MLF）投放。

國家金融與發展實驗室銀行研究中心主任曾剛指出，此次定向降準對流動性和貨幣市場的影響是短期的。2017 年，央行通過「削峰填谷」，把市場利率水平維持在一個緊平衡狀態的總體思路非常清晰。人行為進一步去槓桿、有效控制宏觀桿桿率創造良好貨幣金融條件的方向，在 2018 年是不會改變的。因此，即便定向降準會引起市場流動性短期內增加，但寬鬆狀態應該不會持續很長時間。

至於 普惠金融定向降準的實施將會給市場帶來何種影響，新華網整理券商看法如下：

廣發證券：年初流動性邊際緩和, 定向降準緩解負債端壓力

廣發證券表示，在新準則下，預計撥備計提將增加，對凈利潤負面影響相對有限，同時會在一定程度上加大資本補充壓力。在防風險、穩增長的大環境下，新準則更大的意義在于促進銀行加強風險管理，夯實資産質量。

在「臨時準備金動用安排」和普惠金融定向降準的共同作用下，2018 年初至跨春節的資金供應有保障，預計流動性壓力將邊際緩和。但是，根據中央經濟工作會議表述，貨幣政策將延續穩健中性、金融保持嚴監管，同時疊加美聯儲一季度一次加息預期，預計短期內利率難以下行，仍將保持相對高位，對新發放貸款定價有正面作用。

民生證券：央行定向降準非全面降準，對銀行實質作用有限

民生證券分析師認為，研究測算表明，在新規下，無論是比較確定的新晉一檔所釋放的資金，還是考慮新晉二檔後的資金釋放量，相對執行新規的時點春節前後央行例行投放的基礎貨幣而言，並不具備超預期的市場衝擊力。尤其是資金釋放決定性的第二檔標準，看起來雖然標準大幅度下降，但其實比想象中更難達到。人民銀行公告中也指出這一檔標準相對較高，只有在普惠金融領域貸款投放較為突出的商業銀行才能達到。

東北證券：預計至少釋放 2700 億流動性

根據東北證券的梳理，本次定向降準和之前有很大不同。一是之前幾次降準是央行在降準前已有可測算的數據，能夠大體知道定向降準的覆蓋范圍，也就知道了能夠把握釋放流動性的量。

本次降準提前一個季度告知，引導信貸的意圖較之前更為明顯，且釋放流動性的量也不能很準確的把握。二是引入 MPA 和優化信貸投放方向，顯然是對之前定向降準政策的改善和監管體系的統一。

據東北證券的測算，本次央行定向降準的變動，僅上市銀行第一檔能夠釋放的基礎貨幣就將達到 2700 億，而第二檔在剔除掉 2016 年末和 2017 年年中法定存準率均未下調的銀行，預計將釋放 5500 億的基礎貨幣。

安信策略：預計年初有望迎來機構投資者的增量資金入市

安信策略表示，從流動性環境看，市場將迎來兩次提前部署的定向降準實施。一次是 2017 年 9 月 30 日央行宣布部署的對普惠金融實施定向降準政策，2018 年開始正式實施。

另一次則是「臨時準備金動用安排」，在現金投放中佔比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時，可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限為 30 天。用以滿足春節前商業銀行因現金大量投放而産生的臨時流動性需求，促進貨幣市場平穩運行，支持金融機構做好春節前後的各項金融服務。