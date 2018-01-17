人行普惠金融定向降準料1/25全面實施 覆蓋全部大中型銀行

2017 年 9 月 30 日，人民銀行發佈《中國人民銀行關於對普惠金融實施定向降準的通知》，目前，有關金融統計工作正在抓緊進行，預計普惠金融定向降準可於 2018 年 1 月 25 日全面實施，可覆蓋全部大中型商業銀行、約 90% 的城商行和約 95% 的非縣域農商行。

根據此前的報導，這次定向降準，聚焦單戶授信 500 萬元 (人民幣，下同) 以下的小微企業貸款、個體工商戶和小微企業主經營性貸款，以及農戶生產經營、創業擔保、建檔立卡貧困人口、助學等貸款。

人行決定，凡前一年這些貸款餘額或增量占比達到 1.5% 的商業銀行，存款準備金率可在基準檔基礎上下調 0.5 個百分點；前一年這些貸款餘額或增量占比達到 10% 的商業銀行，存款準備金率可按累進原則在第一檔基礎上再下調 1 個百分點。這些措施將從 2018 年起實施。

《新浪財經》引述人行相關負責人表示，此舉並不改變穩健貨幣政策的總體取向，同時釋放的流動性也是符合總量調控要求的，銀行體系流動性保持基本穩定。

這次定向降準分為兩檔。人行公佈的資訊顯示，第一檔標準基本適應絕大多數商業銀行普惠金融領域貸款的實際投放情況。第二檔標準只有在普惠金融領域貸款投放較為突出的商業銀行才能達到。

據人行測算，這次定向降準政策可覆蓋全部大中型商業銀行、約 90% 的城商行和約 95% 的非縣域農商行。相關措施將從 2018 年起實施，首次考核時將使用 2017 年年度資料，相當於給金融機構預留了 3 個月的時間，政策的正向激勵作用將更好地得以體現。

聯訊證券董事總經理、首席宏觀研究員李奇霖指出，此次定向降準也在一定程度上補充了銀行體系流動性，防止出現資金面過緊的情況。