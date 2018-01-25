美財長「首肯」美元貶值 美元刷新三年低位 非美貨幣全線上揚

摘要：美元本周連跌三日，周三觸及三年新低，跌破 90 關口，創一周多最大單日跌幅，年內已累跌 3%。美國財長梅努欽在達沃斯論壇稱，美元走弱顯然對美國貿易和經濟利多，短期內不擔心外匯走勢。非美幣種全線上漲，歐日英經濟數據利多，英鎊升破 1.42 關口，歐元創三年最高。

受到美國財長梅努欽親口支持美元貶值、歐日英經濟數據向好，以及美元最近幾周進入下行通道的影響，周三美元兌主要幣種再次觸及 2014 年 12 月以來的三年新低，大宗商品價格走強。

美元指數連跌三日，周三美股早盤跌幅擴大至 0.8%，午盤後跌幅擴大至 1% 或 91 點，刷新 2014 年 12 月 19 日以來盤中低點至 89.19。既是一周多里最大單日跌幅，也是 2014 年 12 月以來首次跌破 90 的門檻，今年以來已經累跌 3%。

歐元兌美元漲幅擴大至 114 點，或近 0.9%，刷新 2014 年 12 月以來盤中高位至 1.2412。英鎊兌美元升破 1.42 關口，漲幅擴大至 200 點或 1.6%，至 1.4231 的 2016 年 6 月脫歐公投次日以來最高，有望獲得 2017 年 4 月以來最大單日漲幅。

日元兌美元自去年 9 月 11 日起首度突破 109 的關口，漲幅擴大至 1.2% 或 136 點，至 108.97 的四個月新高。離岸人民幣兌美元在周三美股早盤突破 6.36 關口，日內漲幅擴大至近 400 點；在岸人民幣兌美元維持在 6.3700。美元兌瑞郎跌破 0.95 關口，至 0.9499 的去年 9 月以來新低，日內跌約 0.8%。

現貨黃金漲幅擴大至 1.5% 或 20 美元，刷新 2016 年 8 月以來盤中新高至 1361.26 美元 / 盎司，突破重要整數關口，也創一周多最大單日漲幅。美油 WTI 在三年來首度突破 65 美元 / 桶，布蘭特重返 70 美元 / 桶。LME 期銅收漲 3.3%，創 2017 年 10 月以來最大單日漲幅，報 7150 美元 / 噸。LME 期鎳收漲 5.7%，報 13580 美元 / 噸，一度刷新兩年半盤中高位。LME 期鋅收漲 0.8%，報 3440 美元 / 噸，一度刷新 2007 年 8 月以來盤中高位至 3456 美元 / 噸。

First Standard Financial 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 指出，美元貶值推動大宗商品價格上漲，今年以來原油和黃金已分別漲了 7.1% 和 3.3%。

消息面上，美國財長梅努欽在達沃斯論壇召開記者會，肯定了美元走弱有助於美國貿易，並進而有利於美國經濟。雖然美國商務部長羅斯隨後表示，財長對於美元的言論並非意在鼓勵任何情況，還是無法扭轉美元頹勢。

梅努欽表示，短期內不擔心美元走勢，「顯然美元走弱有利於美國貿易和機會，但長期來說美元仍會走強」。這既是對美國經濟強勁的反映，也是作為首要儲備貨幣的必要趨勢。

在周三午後的例行記者會上，白宮發言人嘗試平復市場的恐慌情緒，表示「我們有一個非常穩定的美元，川普政府相信匯率自由浮動」。

多家主流外媒分析稱，市場非常緊張美國總統川普周五以「美國優先」為題的達沃斯閉幕演講，貿易保護主義傾向，和本周剛簽署的進口洗衣機與光伏組件保護性關稅措施，或令美元持續承壓。羅斯也提示稱，近期還會有多項措施出台，關於鋁產品傾銷的報告已上交總統作判斷。

經濟數據方面，歐元區經濟開年利多，顯示向上動能強勁。歐元區今年 1 月綜合 PMI 創近 12 年最高，代表第一季經濟增長率接近 1%。價格上漲壓力也在蔓延，創近 7 年來最高水平。區內經濟強國德法的服務業和綜合 PMI 均接近歷史高位。

英國勞動力市場數據意外強勁，去年 9 月至 11 月的就業人數創歷史新高；失業率維持在 4.3% 的 42 年最低；基本工資增幅至 2.4%，創近一年最高，但仍低於 3% 的通膨率。分析師認為，這可能令英央行更傾向於升息，2 月 8 日的利率決議會議還將公布經濟增長和通膨預期，更令人關注。

此外，日本在去年 12 月的出口連續第 13 個月增長，今年 1 月的製造業 PMI 創四年最高。市場進一步預期日本央行會加速退出超量寬鬆政策，持續推漲日元。

華爾街見聞主編精選《為什麼突然所有人都不愛美元了？》曾提到，美元疲弱愈發受外部事件推動。全球視野下，歐日復甦勢頭趕超美國，兩國央行可能採取激進的鷹派政策轉變。而先行開啟貨幣政策正常化的聯準會舉措早已被市場消化，令美元被唱衰。

荷蘭國際集團 ING 策略師 Viraj Patel 對財經媒體 CNBC 表示，接下來幾周或是全球貿易的分水嶺，川普「美國優先」戰略是美元匯率的風險要素，外加美國經濟的結構性赤字現狀，美元已經處於一個多年的周期型下行通道，中期投資者很難抗衡。

周三主要國家的公債殖利率均報上揚。5 年期英債殖利率漲 5 個基點，報 0.927%，創 2016 年 5 月 31 日以來盤中新高（註：該年 6 月 23 日為脫歐公投）；10 年期英債殖利率漲 5 個基點，至 1.406%，創一年最高，也是三周來最大單日漲幅。

10 年期美債殖利率漲 4 個基點，至 2.66%，創一周以來最大單日漲幅。10 年期德債殖利率漲 3 個基點，至 0.59% 的六個月最高，也是兩周來最大單日漲幅。10 年期法債殖利率漲至 0.886%，創去年 10 月 26 日歐央行利率會議以來最高。市場也關注本周四的歐央行利率決議，料將按兵不動。

『新聞來源／華爾街見聞』