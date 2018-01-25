人民幣中間價25日報6.3724 開年以來暴漲1618個基點

新浪外匯訊 1 月 25 日，人民幣兌美元中間價報 6.3724，升值 192 個基點，創 2015 年 11 月 13 日以來最高。人民幣兌美元匯率中間價開年以來，已暴漲 1618 個基點。

24 日晚，在岸人民幣兌美元 23：30 收盤成交價報 6.3590，較前一日夜盤收盤大幅升值 494 基點。離岸人民幣（CNH）兌美元週三在紐約午盤後觸及盤內新高並漲破 6.35。

隔夜市場，美元延續下行，截至北京時間 07：30 美元指數報 89.2871。美國財長努欽對美元走軟表示歡迎，其有關 “力挺弱勢美元” 的講話加速了美指的潰敗。努欽在達沃斯接受記者採訪時表示，“顯然，美元貶值對我們來說是好事，因為它與貿易和機會有關”。他補充說，美元的短期價值 “根本不是我們的擔憂”。



短線升值空間猶存

隨著人民幣兌美元價位不斷抬高，市場也在重新審視人民幣升值前景，在最近人民幣升破 6.5 元後，一些機構已將年內人民幣對美元匯率 “目標價” 從之前 6.5 元、6.4 元一線上調至 6.3 元、6.2 元。

這在很大程度源於美元正不斷突破人們的心理預期。就在去年底時，市場對 2018 年美元走勢還存在很大分歧，但眼下看空美元已經成為主流，不同的只是對於美元 “底部” 的判斷，對此，可能很多人心裡都沒有底。

眼下美元所處的環境可謂是內憂外患，一方面，美國經濟穩步復甦，美聯儲政策按部就班，投資者關注的反倒是政治層面的增量利空，比如最近的政府 “關門事件”，對美元造成不小打擊，美國政府似乎也欣然接受弱美元的格局；另一方面，全球經濟復甦形成共振，歐元 (1.2397, -0.0010, -0.08%)、日元等走強亦令美元指數承壓。研究機構指出，此前幾年美元不斷走強，有賴於美國在經濟與貨幣政策週期上的領先性，但隨著全球經濟共復甦，這一優勢正在減弱，歐元等非美貨幣的崛起將給美元造成持續的壓力。

分析人士指出，除了美元超預期疲弱，中國經濟企穩向好，金融風險防範力度加大，市場利率大幅上行也為人民幣提供一定支撐。匯率預期變化，帶來的結匯意願上升，也正改變外匯市場供求關係。總的來看，人民幣仍存在短線繼續升值空間。

新聞來源：新浪財經