供應拉警報 BMO：鈷礦價格未來2年將「翻倍」上漲

在車輛製造商提升電動車產量下，鋰離子電池原料之一「鈷」，在需求提升，產能無法趕上情況下，價格持續攀升，BMO 資本市場認為未來 2 年鈷的價格將翻倍，據倫敦金屬交易所數據顯示，鈷的庫存已來到 1 年來新低。

鈷的價格

鈷過去 1 年的價格變化 (資料來源: InfoMine)

根據 InfoMine 數據，截至 1 月 23 日，鈷的現貨價格已衝至每磅 36.29 美元，在過去兩個月，鈷價已大幅上漲 31％，而鈷倫敦金屬交易所 (LME) 的庫存，也在 2017 年底下滑至低點 554 公噸。

此外，中國在最近決定，對含有鈷的 NMC 鋰離子電池進行補貼，因此許多中國汽車製造商，例如比亞迪公司，正轉向使用 NMC 電池，進一步提升對鈷的需求。

鈷在 LME 記錄的庫存持續降低 (資料來源: InfoMine)

鈷的需求和供應

據《彭博社》報導，BMW 的採購負責人 Markus Duesmann 表示，由於供應短缺的危機，他們需要密切關注鋰和鈷。而加拿大的第一鈷業公司 (First Cobalt Corp.) 執行長 Trent Mell 指出，僅管汽車製造商在企業規模上，比鈷供應商大上許多，但實際上，鈷的供應商較有掌握權，因為鈷的產量不足。

而 CRU 集團的顧問 George Heppel 認為，若汽車製造商想取得長久性的勝利，他們應該購買原物料鈷，然後提供給他們的電池製造商。

據《Investing News》報導，麥格理銀行預計，在 2018 年，鈷將面臨 885 噸的短缺，而在 2019 年和 2020 年，短缺數字將分別攀升至 3205 噸與 5340 噸。

在電動車發展帶動下，鈷的短缺將持續攀升

鈷的市場情況

《華爾街日報》於 1 月 3 日報導，加拿大的礦業公司，如礦業巨頭淡水河谷 (Vale SA)、Sherritt International Corp、皇家鎳業、第一鈷業公司與天然資源公司 Fortune Minerals，皆在籌募資金，並進行勘探鉆井活動。



BMO 資本市場預估，隨著電動車電池需求，持續超越現有的金屬供應量，鈷的價格在未來兩年可能將翻倍成長。



研調機構 BayStreet Research 則指出，預計至 2030 年時，路上將會有超過 2500 萬輛的電動車，而至 2039 年，將有望增加至 5000 多萬輛，然而鈷礦石的稀缺性和低質量，交成為市場大量使用電動車最大的挑戰之一。