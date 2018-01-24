銅價都是被基金炒高的？ 基本面需求不如預期 庫存量創新高價格走跌

由於中國工業活動處於季節性疲弱狀態，並且農曆年節即將到來，製造商減少產量，銅在亞洲倉庫的庫存量提升，全球庫存則是來到 10 個月以來高點，導致銅價下滑至 1 個月以來的低點。

銅庫存量提升，價格下滑

銅價庫存提升影響下，23 日在倫敦金屬交易所 (London Metal Exchange) 價格下跌 2.6％，至每噸 6885 美元。法國興業銀行的分析師 Robin Bhar 指出，銅的需求在每年這個時候，往往會下滑，主要因為中國製造商減少產量。

此外，分析師認為，高漲的銅價，主要是被投資基金所炒起來的，而不是基本面需求強勁，Bhar 在電話訪問中表示：「這些基金將價格越帶越高，這在基本面來說並不合理。」他補充說到，中國買家可能知道有大批的銅正要進入倉庫，所以也不願意支付高額價格，因此銅價出現下滑趨勢。

Bloomberg Intelligence 的能源和礦業資產資深分析師 Andrew Cosgrove 週二 (23 日) 在報告中表示，銅價可能在短期內呈現持平或下滑趨勢，雖然美元走弱，對銅價有所幫助，但在此期間，若美元價格反彈或是呈現穩定，則將對銅價有影響。

分析師警告，工業金屬的牛市中開始出現裂痕，鋁價 23 日於倫敦金屬交易所下跌 0.9％，而鋅、鉛和錫價格亦呈現下跌，鎳則是小幅走高，鐵礦的價格也跌落至每噸 70 美元，為 12 月以來最大的跌幅。