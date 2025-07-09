鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 22:30

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根據《彭博》報導，隨著美國總統川普即將對銅進口徵收 50% 關稅，先前受市場熱炒的銅供應壓縮與價格套利行情迅速瓦解。交易員面對日益逼近的政策落地時點，已不再積極搶進現貨銅。

銅價套利熱潮熄火 關稅逼近市場急轉向(圖：REUTERS/TPG)

在 6 月底，美國買家爭相從歐洲與亞洲搶購銅並運往美國市場，帶動倫敦金屬交易所 (LME) 現貨價格大幅飆升、庫存迅速減少。然而，本週現貨價格已跌破三個月期貨價水準，為一個多月來首見，顯示 LME 庫存銅需求快速降溫；其他短期價差指標也同步崩跌。

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周三 (9 日) 受訪表示，有關銅市場的調查已經完成，並已將報告交給總統。預期關稅「很可能在 7 月底、甚至 8 月 1 日就會實施」。他表示：「銅的部分已經結束，我們做完研究，總統已可依法設定銅的市場關稅。」

此前，在川普意外拋出銅關稅 50% 的說法後，紐約期銅價格一度創下歷史最大單日漲幅，並刷新歷史高點，吸引全球銅商短線湧入美國市場套利。不過，由於從歐亞出貨至美國需時數周，未來幾週發出的貨物將面臨抵達時正值新關稅生效的風險，套利空間已迅速收窄。