囤鈷大戶Cobalt 27擠壓鈷價揚 鈷又要往上飆漲了嗎？

綜合上海證券報、中國證券網今 (11) 日報導， 據生意社編制的鈷商品指數，2018 年 1 月 9 日，該指數為 194.18，較 2016 年 7 月 5 日最低點 69.84 上漲 178%。另據統計，整個 2017 年度，中國金屬鈷價格上漲約 97%。

中國近 3 個月的鈷價。(圖取材自生意社)

事實上，鈷價已創出本輪周期（自 2011 年 9 月開始）的新高。 據生意社消息，中國金藏物資有限公司金藏電解鈷（250kg / 桶裝 99.8%）11 日報價為 55.5 萬人民幣 / 噸，較上一交易日上漲 2000 元 人民幣 / 噸。進口電解鈷片（250kg / 桶裝 99.8%）報價為 55.1 萬 人民幣 / 噸，也較上一交易日漲 2000 元 人民幣 / 噸。

國際市場上，鈷價漲幅則要大得多。以英國金屬導報（MB）報價為參考，2017 年第一個交易日，低品位鈷報價為 14.3 美元 / 磅至 15 美元 / 磅，至 2017 年最後一個交易日，其報價已達 35 美元 / 磅至 37 美元 / 磅，全年漲幅約 145%。 1 月 10 日報價，低等級鈷報 35.75-37.3 美元 / 磅，上漲 0.25-0.3 美元 / 磅。高等級鈷報 36.95-37.8 美元 / 磅，上漲 0.2-0.3 美元 / 磅。

長江證券分析師認為，由於去年底礦產資源公司 Cobalt 27(KBLT-CVE) 購買電鈷庫存、長單簽訂等因素，近期海外電鈷供應持續緊張，推漲 MB 價格快速上行至 36 美元 / 磅之上、海外電鈷長單價格也已接近 33 美元 / 磅。MB 作為定價基準，導致中國鈷鹽廠的原料成本高漲，進一步導致中國鈷鹽產品不得不顯著、全面提價。

中國有色金屬工業協會鈷業分會副秘書長孫永剛分析，鈷價此輪上漲基本在預期之內。中國是貧鈷國，進口依賴度在 90% 以上，原料成本上漲是推動價格上漲的一個因素。此外，新能源動力電池行業景氣度高，需求增加幾乎是全產業鏈共同預期。因原料、產品價格快速上漲，導致冶煉企業控制出貨節奏，也對鈷價上漲起到推動作用。從現在形勢看，鈷價易漲難跌，預計未來一段時間會保持高位震蕩，甚至有望突破 60 萬元人民幣 / 噸。

從需求層面看， 長江證券 分析師認為短期亮點不多。不過，由於動力電池提升能量密度的補貼政策明晰，加上高鎳化短期無法迅速推進，一旦補貼如期落地，看好春節後的鈷鹽行情。從成本角度來看，當前鎖完全年鈷供應的材料企業寥寥。儘管鈷鹽廠與資源商的博弈在持續，但仿照去年寧德時代（CATL）模式，下游電池及終端環節直接與資源商談判的意願濃厚。看好華友鈷業 (603799-CN)、寒銳鈷業 (300618-CN)、洛陽鉬業 (603993-CN) 等擁有自產礦、渠道優勢的企業。

上海證券報報導，動力電池對鈷的巨大需求，為鈷價上漲提供中長期支撐。據中泰證券測算，隨著新能源電池產業發展，預計 2017 年至 2020 年全球鈷需求將以年均 10% 速度增長，2017 年、2018 年的需求將分別達到 11.54 萬噸和 12.76 萬噸。在供給端，隨著鈷價上漲，不排除出現新項目投產計劃，但受制於 1.5 年到 2 年的擴產周期，供給將表現出較強剛性約束，在 2017 年迎來供需拐點後，2018 年供需缺口將繼續擴大。

多家公司搶灘海外礦山

鈷價持續上漲也吸引了越來越多的資本向上游礦山挺進。2018 年 1 月 4 日，銀禧科技 (300221-CN) 公告，子公司近日斥資 100 萬美元在剛果（金）設立子公司，以拓展鈷資源業務。

幾天前，道氏技術 (300409-CN) 披露孫公司香港佳納擬以 3.5 億元人民幣間接收購 MJM 公司 100% 股權。MJM 公司也位於非洲剛果（金），主要從事金屬鈷、電解銅和其他鈷礦相關產品生產和銷售。

剛果（金）是全球鈷資源儲量最為豐富的國家，達 340 萬噸，占全球總儲量 47.2%。中國已探明鈷儲量為 63.7 萬噸，但實際上具有開採意義的儲量僅 6 萬噸，主要集中在金川集團手中。剛果（金）也成為中國資本找鈷的首選地。

華友鈷業 (603799-CN) 自 2003 年起就在剛果（金）開展業務，建立自有礦、當地貿易系統及大宗貿易商直接採購三大原礦供應體系。公司收購的 PE527 項目已於 2017 年年初啟動建設，預計 2018 年開始釋放產能。

該礦區擁有金屬鈷儲量 5.54 萬噸，建成後鈷金屬年產能約 3100 噸。另外，公司旗下 MIKAS 技改項目也正在進行。這兩個項目建成後，預計自有鈷礦山產能規模金屬量約為 4000 噸 / 年至 4500 噸 / 年。

寒銳鈷業 (300618-CN) 則自 2007 年就已在剛果（金）設立子公司剛果邁特，主要從事銅鈷礦資源的收購、粗加工出口業務，以及電解銅的生產和銷售。公司日前披露，擬在剛果（金）科盧韋齊投資建設 2 萬噸電積銅和 5000 噸氫氧化鈷項目，公司上市時的募投項目剛果邁特礦業年產 5000 噸電解鈷生產線項目已完成前端 5000 噸氫氧化鈷項目建設。

手筆最大的還是洛陽鉬業 (603993-CN)。該公司 2016 年完成對剛果（金）銅鈷企業 TFM56% 權益和巴西鈮、磷資產項目 100% 權益的並購，2017 年再獲 TFM 另 24% 股權獨家購買權。TFM 是剛果（金）第二大銅鈷礦及電解銅和氫氧化鈷生產商，擁有世界上規模最大、礦石品位最高的銅鈷礦，TenkeFungurume 礦區，礦石儲量 1.83 億噸，銅、鈷金屬儲量分別為 471.81 萬噸、56.9 萬噸，品位分別為 2.6%、0.31%。

盛屯礦業 (600711-CN) 也在積極布局鈷礦資源。公司於 2017 年 12 月 29 日公告，全資子公司盛屯尚輝以 600 萬美元認購 CMI25% 股權。CMI 間接持有 Copper Tree Ltd 7.24% 股權，其主要資產為讚比亞 Kitwe 銅鈷礦項目。此前，公司還投資 1.29 億美元，用於剛果（金）地區年產 3500 噸鈷、10000 噸銅綜合利用項目。