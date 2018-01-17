蘋果損人害己 更換電池衝擊「鈷」供應量 還影響電動車業者？

鉅亨網編譯黃意文 2018年1月17號17點36分

在蘋果承認 iPhone 效能會隨著電池老舊而降低遭受市場抨擊後，公司因此提供降價更換電池的補救措施，財經網站《Seeking Alpha》作者指出，此舉除了影響蘋果公司 (AAPL-US) 的營收利潤外，還將連帶影響供應商，以及衝擊電池內金屬「鈷」的短期供應量，將波及電動車製造商。

蘋果 (AAPL-US) 提供的手機效能補救方案為，只要是 iPhone 6 之後的機款，都可以以 29 美元的價格更換新的電池，《Seeking Alpha》作者 Robert Castellano 整理數據，符合的手機數量高達 6.5 億支。

蘋果每一季售出的手機數量

電池更換的政策，影響層面很廣，最先受衝擊的是蘋果本身，公司會增加支出，因為更換電池的收費下降，此外部份消費者會選擇更換電池，而不購買新機，導致蘋果營收下降。

基於換機周期因此被破壞，另一波被影響的為蘋果供應商，主要為面板供應商三星電子與 LG 電子，記憶體供應商美光科技與三星電子，處理器供應商台積電。

每支 iPhone 手機的鋰電池，當中約含有 10 克的鈷，而鈷同時也是打造電動車電池的必備原料，每個電池中約有 10 公斤的鈷，這代表著，6.5 億支手機電池的鈷總量，相當於可支援 65 萬台電動車的電池。

各設備電池所含的鈷金屬量

根據 Table 2 數據，去年總共售出 42 萬 2500 台純電動車，當中 75% 的車使用含有鈷的電池，約 31 萬 6875 台，占去年總售出電動車的 26%。

電動車電池與 iPhone 電池的鈷含量

Castellano 表示，僅管不是所有 6.5 億支手機的使用者都會選擇更換電池，但鈷金屬的供應量在「短期」內還是會被影響，而長期來看，因為蘋果一定會進行電池回收，如回收至優美科、加拿大金屬回收業者 American Manganese 與 Retrieve 科技。

過去一個半月的鈷價日線走勢圖

1 月 15 日，鈷價為每磅 35.61 美元，蘋果去年 12 月初，爆發效能醜聞時，鈷價約為每磅 30 美元。