人民幣兌美元中間價上調192點報6.3724 企業迎匯率風險考驗

人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年1月25日人民幣兌美元中間價報6.3724，上一交易日中間價6.3916，升值至2015年11月13日以來最高。同2018年年初的6.5079相比，此次升值再次受到各方關注。

根據中國貨幣網的數據，2017年全年，人民幣對美元中間價從年初的6.9498到年底的6.5342，升值幅度達到了5.98%。這意味着，一些出口企業在2016年底享受了人民幣貶

值帶來的“紅利”後，已逐漸成為了匯率波動的承壓方。

“人民幣匯率雙向浮動彈性明顯增強。”2017年的二、三季度央行貨幣币政策執行報告都如此寫道。如何更好地認識和把握匯率風險成為了留學生、企業需要面對的問題。國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司司長王春英近日指出：“近期的人民幣升值與内部經濟持續向好和外部美元相對比較弱等因素都有關系。”

據Wind資訊，受此前疲弱的經濟數據等影響，1月24日15:00美元指數報89.9790，走到90以下。今年以來，美元指數已經下跌了2.44%，60日内也跌去了4.85%，不復此前破百時期的強勢。另一方面，若以人民币對美元中間價計，從1月2日的6.5079到1月24日的6.3916，已經升值約1.78%。業内有觀點稱，這同美國方面為刺激國内就業和經濟增長而採取的弱勢美元政策息息相關。

目前，多家上市公司公告稱，在2017年受到匯率影響，産生匯兌損失。

1月4日，紡織類企業百隆東方也表示，2017年年初以來美元匯率持續走低，造成人民幣匯率相對上升，公司因人民币升值導致匯兌損失預計約1.5億元。百隆東方業績此前也曾受到匯兌拖累。其稱，2015年度淨利潤大幅下降的主要原因系人民幣大幅貶值導緻財務費用匯兌損失大幅增加所致。

1月19日，上市公司通源石油披露業績預告稱，公司2017年在北美的業務工作量大福增長，由於美元匯率變動，預計産生約2600萬元的匯兌損失。而2016年，通源石油卻産生了匯兌收益1779萬元。

福田汽車1月20日公告，預計公司2017年的業績同比減少3.96億元-5.1億元，業績下滑的原因中包括人民幣升值，導致公司應收賬款的匯兌損失增加。數據顯示，福田汽車在2016年、2015年産生的匯兌損益分别為-1億元、-1365萬元。而2014年産生的匯兌損益為1.78億元。

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